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Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 Memur Alıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından atama bekleyenlere müjde gibi bir duyuru geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden atama duyurusu yayınlandı. İşte detaylar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 Memur Alıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından atama bekleyenlere müjde gibi bir duyuru geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden atama duyurusu yayınlandı. İşte detaylar...

29 Mayıs 2019 Çarşamba 23:08
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 Memur Alıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından atama bekleyenlere müjde gibi bir duyuru geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden atama duyurusu yayınlandı. İşte detaylar...

500 KÜTÜPHANECİ ALINACAK!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda "Kütüphanecilerimize Müjde! KPSS sınavı yerleştirme sonuçlarına göre 500 kütüphaneci alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kütüphaneci Başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Başvuru şartları açıklandığında bildirim almak için mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kültür turizm bakanlığı memur alıyor
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