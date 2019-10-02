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Kültür ve Turizm Bakanlığı 43 ilde işçi alımı başvuruları başladı! Başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sürekli işçi alımı yapılacak. Koruma ve güvenlik hizmetlerinde görevlendirmek üzere 43 ilde 140 personel istihdamı sağlanacak. Yayımlanan ilanın ardından gözler alım yapılacak başvuru şartlarına ve başvurunun nasıl yapılacağına çevrildi. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan şartlar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı 43 ilde işçi alımı başvuruları başladı! Başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sürekli işçi alımı yapılacak. Koruma ve güvenlik hizmetlerinde görevlendirmek üzere 43 ilde 140 personel istihdamı sağlanacak. Yayımlanan ilanın ardından gözler alım yapılacak başvuru şartlarına ve başvurunun nasıl yapılacağına çevrildi. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan şartlar...

02 Ekim 2019 Çarşamba 22:05
Kültür ve Turizm Bakanlığı 43 ilde işçi alımı başvuruları başladı! Başvuru şartları nelerdir?

ŞKUR aracılığıyla her yıl binlerce vatandaş iş sahibi oluyor. İŞKUR üzerinden son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere yapılacak olan 140 personel alımıyla ilgili ilan yayımlandı. İlanın yayımlasının ardından başvuruda bulunacak pek çok kişi ilan hakkında bilgi edinmek istiyor. edinmek istiyor. İşte alım yapılacak iller ve başvurulara dair detaylar...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

İŞKUR aracılığıyla yapılacak alımlar için başvurular 30 Eylül'de başladı.

ŞKUR aracılığıyla her yıl binlerce vatandaş iş sahibi oluyor. İŞKUR üzerinden son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere yapılacak olan 140 personel alımıyla ilgili ilan yayımlandı. İlanın yayımlasının ardından başvuruda bulunacak pek çok kişi ilan hakkında bilgi edinmek istiyor. edinmek istiyor. İşte alım yapılacak iller ve başvurulara dair detaylar...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

İŞKUR aracılığıyla yapılacak alımlar için başvurular 30 Eylül'de başladı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adayların 18 yaşını tamamlamış ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olması, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gerekiyor.

Adaylardan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmaları ve herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans düzeyinde mezun olmaları isteniyor.

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