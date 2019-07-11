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Kültür ve Turizm Bakanı Açıkladı: 4 Bin 850 Personel Alımı Yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamalarında kazı sürelerini 12 aya yaymak ve hızlandırmak için yapılan çalışmalara değindi. Bakan Ersoy bu konuda 4 bine yakın işçi 600'e yakın arkeolog, 250 civarında sanat tarihçisi alımı yapılacağını bu alımların da 3 yıl içinde yapılacağını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Açıkladı: 4 Bin 850 Personel Alımı Yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamalarında kazı sürelerini 12 aya yaymak ve hızlandırmak için yapılan çalışmalara değindi. Bakan Ersoy bu konuda 4 bine yakın işçi 600'e yakın arkeolog, 250 civarında sanat tarihçisi alımı yapılacağını bu alımların da 3 yıl içinde yapılacağını ifade etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:33
Kültür ve Turizm Bakanı Açıkladı: 4 Bin 850 Personel Alımı Yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy HaberTürk televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy burada yaptığı açıklamalarında istihdam konusuna da değindi.

Kültür Bakanı Ersoy açıklanalarında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının amacı hem ülkeyi tanıtmak hem de bize yolcu tedariği sağlayan ülkelerde Türkiye'nin markalaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Bakan Ersoy söz konusu açıklamalarında Müze Kart fiyatlarına zam yapmayacaklarını ifade etti. Bakan Ersoy müzelerden sağlanan gelirlerin yüzde 85'inin yabancı, yüzde 15'inin de yer turistten elde edildiğini ifade ederek yerli turistin korunması gerektiğini Müze Kartın yaygınlaştırmak istediklerini belirterek Müze Kartın bundan sonra hiç bir zaman fiyatını yükseltmeyeceklerini belirtti.

4 BİN 850 PERSONEL ALIMI YAPILCAK 

Tüm bunların yanı sıra Bakan Ersoy istihdam konusuna da değindi. Bakan Ersoy'un açıklamalarına göre 3 yıl içinde 4 bine yakın işçi, 600'e yakın arkeolog, 250 civarında da sanat tarihçisi alımı yapılacak. 

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kültür turizm bakanı açıkladı bin personel alımı yapılacak
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