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Kültür Turizm Bakanı Ersoy: 437 vakıftaki 203 yöneticiye dava açıldı

Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son 5 yılda, vakfın amacı doğrultusunda faaliyette bulunmayan, vakfın mal ve gelirlerini usulsüz biçimde kullanan, ağır ihmal ve kasıtlı fiilleriyle vakfı zarara uğratan 203 yöneticinin görevden alındığını ve haklarında dava açıldığını söyledi.

Kültür Turizm Bakanı Ersoy: 437 vakıftaki 203 yöneticiye dava açıldı

Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son 5 yılda, vakfın amacı doğrultusunda faaliyette bulunmayan, vakfın mal ve gelirlerini usulsüz biçimde kullanan, ağır ihmal ve kasıtlı fiilleriyle vakfı zarara uğratan 203 yöneticinin görevden alındığını ve haklarında dava açıldığını söyledi.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:42
Kültür Turizm Bakanı Ersoy: 437 vakıftaki 203 yöneticiye dava açıldı

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş vakfların denetiminin yapıldığını bildiren Ersoy şöyle dedi:

"Amacı doğrultusunda faaliyette bulunmayan, mal ve gelirlerini amaç dışı kıllanan, ağır ihmal ve kasıtlı fiilleriyle vakfı zarara uğratan, Vakıflar İdaresi tarafından tespit edilen noksanlık ve yanlışlıkları verilen süre içerisinde tamamlamayan, düzeltmeyen veya aykırı işlemlere devam edenler hakkında mahkeme kararı ile görevden alınan Vakıf yönetici sayısı 203 olmuştur. Son 5 yılda Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan 203 vakfın yöneticileri hakkında görevden alma davası açılmıştır"

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kültür turizm bakanı ersoy vakıftaki yöneticiye dava açıldı
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