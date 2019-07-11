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Küçük kuzenleri birlikteliğe zorlayan anne- babaları tutuklandı

İzmit'te, 11 yaşındaki amcasının oğlu D.Ç.P. ile birlikte yaşamaya zorlanan 14 yaşındaki N.P. adlı kız çocuğu, polise sığınıp, zorla evde tutulduğunu ve devlet yurdunda kalmak istediğini söyledi. Soruşturma kapsamında, N.P.'nin anne- babası ile amcası ve yengesi mahkemece tutuklandı.

Küçük kuzenleri birlikteliğe zorlayan anne- babaları tutuklandı

İzmit'te, 11 yaşındaki amcasının oğlu D.Ç.P. ile birlikte yaşamaya zorlanan 14 yaşındaki N.P. adlı kız çocuğu, polise sığınıp, zorla evde tutulduğunu ve devlet yurdunda kalmak istediğini söyledi. Soruşturma kapsamında, N.P.'nin anne- babası ile amcası ve yengesi mahkemece tutuklandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:56
Küçük kuzenleri birlikteliğe zorlayan anne- babaları tutuklandı

İzmit'teki polis merkezine geçen hafta giden N.P., yaklaşık 4 ay önce, amcasının oğlu D.Ç.P. ile birlikte yaşamaya zorlandığını, amcası ile yengesinin kendisini zorla evde tuttuğunu ve dışarı çıkmasına dahi izin vermediğini söyledi.

N.P., amcasını ve yengesini çorap satma bahanesiyle ikna edip, polis merkezine geldiğini anlattı. Ailesine de teslim edilmek istemediğini belirten N.P., devlet yurdunda kalmak istediğini söyledi.

N.P.'nin şikayeti üzerine cumhuriyet savcısına bilgi verildi. N.P., devlet korumasına alındı. Polis, küçük kızın annesi N.P., babası M.P., amcası Ç.P. ve yengesi S.P.'yi gözaltına aldı. Kuzen D.Ç.P. de soruşturmada mağdur olarak yer aldı. Adliyeye sevk edilen N.P.'nin anne- babası ile amcası ve yengesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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küçük kuzenleri birlikteliğe zorlayan anne babaları tutuklandı
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