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Kreşte rezalet! Kreş değil sanki korku evi...

Samsun'da 2-6 yaş arası çocukların kaldığı kreşteki şiddet ve kötü muamelenin tüyler ürperten detayları hazırlanan iddianameye damgasını vurdu.

Kreşte rezalet! Kreş değil sanki korku evi...

Samsun'da 2-6 yaş arası çocukların kaldığı kreşteki şiddet ve kötü muamelenin tüyler ürperten detayları hazırlanan iddianameye damgasını vurdu.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:23
Kreşte rezalet! Kreş değil sanki korku evi...

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşları 2 ile 6 arasında değişen çocukların kaldığı bir kreşte çocuklara uygulanan şiddet ve kötü muamelenin boyutları, olaya ilişkin hazırlanan iddianamede detaylarıyla yer aldı.

Kreşin sahibi Merve Kaya Keskin ve “yardımcı personel” vasfındaki 3 kişinin “çocuğa eziyet”, “silahla kasten yaralama” ve “kasten yaralama” suçlarından cezalandırılması istendi.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre İddianameye göre çocuklardan biri 18 günlük süreçte 134 kez, bir diğeri 48 kez, bir başkası ise 17 kez darp edildi.

Dava Çarşamba Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Soruşturma sürecinde tutuklanan iki kişi dava sürecinde tahliye edildi.

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Hürriyet

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