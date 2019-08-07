Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs, kredi ve yurt başvurusu nasıl yapılır? Yurt Başvuruları ne zaman yapılır?

Üniversite tercih sonuçları geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Bulunduğu il dışındaki üniversiteyi kazanan öğrencilerin bazıları ev tutarken bir çok öğrenci ise devlet yurtlarını tercih ediyor. Devlet yurtlarında (kredi yurtlar kurumu KYK) kalmak isteyen öğrenciler şimdiden kayıt telaşına düştüler, 9 Ağustosta Üniversite kayıtlarının başlaması sonrasında yurt başvurularıda başlıyor. Peki yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte cevabı

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.