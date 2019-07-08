Kredi Yurtlar Kurumu KYK Borçları Silinecek Mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) sürekli olarak gündeme gelen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçları hakkında yeni açıklamalar yapıldı.

AK Parti, İYİ Parti, CHP ve HDP tarafından yapılan KYK borçları hakkında Mecliste yaptıkları tüm açıklamaları derledik. KYK hakkında son paylaşılan detaylara göre hangi partinin, hangi açıklamayı yaptığı merak ediliyordu.

İşte KYK borçları konusunda yapılan açıklamalar... Peki KYK borçları silinecek mi? İşte ayrıntılar.

CHP BURSA MİLLETVEKİLİ ERKAN AYDIN'IN KYK BORÇLARI HAKKINDA AÇIKLAMASI

"Üniversite mezunu gençlerimizin Kredi ve Yurtlar Kurumuna olan borçlarının yapılandırılması üzerine verdiğimiz araştırma önergesi için söz almış bulunmaktayım. Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Her yıl mezun olan gençlerimiz ki sayıları yüz binleri bulan -390 bine yaklaşan- ve on yıldır geriye yönelik ödeyemeyen -sayılara baktığımızda- borçlarının toplam büyüklüğü 2 milyar 95 milyon lira olan ve sayısı da yüz binleri bulan bu gençlerimize, bu iş bulamamış, üniversiteden mezun olmuş, ailelerinin, kendilerinin o kadar özveriyle çalışarak çabalayarak bitirdikleri okuldan sonra iş bulamadan bir de kapılarına tebligatla 18 bin liralık borcun 25 binlere çıkartılması, 25 bin liralık borcun 35 bin liralara kadar çıkartılmasıyla, zaten bunalımda olan, zaten iş bulamamış olan öğrencilerimize bir darbe de Kredi ve Yurtlar Kurumundan vuruluyor.

Bakın, Anayasa’nın 49’uncu maddesi ne diyor, amir hükmü diyor ki: “Çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri devlet alır.” Bu tedbirleri almadığınız için gençlerimizin yüzde 26’sı -ilk altı aylık veri- işsiz, iş bulamadan kapıya gelen tebligatla bunalımda ve bunun üzerine çaldıkları her kapı yüzlerine kapanıyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki: Futbol kulüplerine yaptığınız, yüzde 60’ı silinen, on yıl vadeye yayılan, iki yıl ödemesiz bu koşullardan, gelin, üniversite mezunu gençlerimizi de yararlandırın. Bu konuda Kocaeli Milletvekilimiz Tahsin Tarhan’ın verdiği kanun teklifi var.

Gelin, bunu değerlendirmeye alın. Gene, Türk Telekomun 5 milyar liralık bir borcunu bir kalemde silip attığınızı 82 milyon biliyor. Yandaş iş adamının 425 milyon TL’lik vergi borcunu bir kalemde sildiğinizi 82 milyon halkımız biliyor. Gelin, bu kolaylıklardan gençlerimizi de yararlandırın. Biz demiyoruz ki aldıkları kredilerin üstüne yatsınlar, bunları ödemesinler ama devletin Anayasa gereği de görevi olan… Önce işini bulsun, çalışma hayatına gelsin, ondan sonra bunu on yıla kadar bir vadede, faiz almadan geri ödemelerini sağlayalım.

Bugün 41 milyon insan Türkiye’de borç batağı içerisinde, icralık, kapıya dayanmış kredi borcu, kredi kartı borcu, ev kredisi, otomobil kredisi gibi birçok ödemeyle sıkıntı içerisinde. Bu gençlerimizi daha yolun başındayken hayata küstürmek yerine…

Devlet kapısına gittiğinde kadro yok, özel sektöre gittiğinde “Tecrüben yok.” Ne yapacak bu genç? Birçoğu bizi arıyor, intiharın eşiğine gelmiş. Bu gençlerimiz hepimizin geleceği. Biz, geleceğimize umut vermek yerine kapıya PTT’yle tebligat yolluyoruz “Hadi bakalım, şu paraları ver.” Kardeşim, adam daha iş bulamadı, nasıl versin? Bu konulara eğilmemiz gerekiyor. Şu anda, bizleri televizyon başında izliyorlar, büyük bir umutla izliyorlar.

Ben, geçen hafta kendim konuyu gündeme getirdim, o günden beri de sağ olsunlar, sosyal medyadan, telefonlarla bize ulaşıyorlar, diyorlar ki: “Yaşı 70’i bulmuş, milletvekili emekli maaşı alan, sırf başka yerlere gitmesin diye Yüksek İstişare Kurulu adı altında bir kurum yaratıp 13 bin lira maaş bağlayıp ama beğenmediklerinde 18 bin lira par verdikleriniz yerine gelin, şu bizim borçları yapılandırın, biz ödeyeceğiz, öyle üzerine de yatmayacağız.” Bunu da Genel Kurulun takdirlerine…

Aslında, biz bütün partilerin uzlaşmayla çözümü için araştırma komisyonu kurulmasını ve bir çözüme bağlanmasını teklif ediyoruz, birazdan da oylanacak. Bu gençler de televizyonları başında bizleri izliyorlar. Kimler bunun yapılandırılmasına kabul oyu verecek, kimler de “Biz bunu istemiyoruz.” diyecek, hep birlikte göreceğiz. Takdir de tabii ki sayıları 10 milyona yaklaşan bu gençlerimizin, bizim görevimiz onların hakkını savunmak diyorum, süreye de riayet ediyorum."

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un KYK borçları açıklaması;

"Ben Grubumuz adına, Cumhuriyet Halk Partisinin kredi ödemesi konusunda gençlerimizle alakalı olarak verdiği bu teklifi, Meclis araştırmasını son derece isabetli bir teklif olarak görüyorum ve İYİ PARTİ Grubu olarak desteklediğimizi ifade ediyoruz.

Bakın, işsizliğin bu kadar arttığı bir dönemde -almadan vermek Allah’a mahsustur- yüzde 26’ları aşan genç işsizliğin olduğu ülkemizde tutup da kredisini ödeyemedi diye bu gençlerimizin evlerine ödeme talimatları emirleri göndermek, haciz işlemleri yaptırmak filan devletin işi olmasa gerek. Bu sebeple, tutarı yaklaşık 2 milyar 95 milyon TL’yi bulan ve 342 bin gencimizi ilgilendiren bu kredi ödemeleri konusunda yeniden yapılandırmaların ve uygulanan faizlerin iptal edilmesi lazım.

Çok şeyi affettiniz, bu Meclis çok şeyi affetti, Hükûmet çok şeyi affetti. Bu 2 milyar TL’yi belki affetmek mümkün değildir ama faizlerin tamamen silinmesi, yeniden yapılandırılması ve çocuklarımızın işe başlayacağı tarihle ilgili olarak bu yapılandırmaların hayata geçirilmesinin sağlanması lazım. Ne yapalım şimdi? Bir sürü genç kapımıza geliyor, sizlere de geliyordur, bu konuda AK PARTİ milletvekillerine de diğer gruplara da uğruyorlar. Bu, kanayan bir yaradır. Buna göz yumduğunuz sürece, kulak tıkadığınız sürece bu problemin çözülebilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla CHP’nin verdiği teklif aslında siyasetüstü bir tekliftir. Bütün parti gruplarının burada elini vicdanına koyarak bir oylama yapması netice almamızı sağlayacaktır. Bir yol bulunması lazım diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum."

HDP MERSİN MİLLETVEKİLİ RIDVAN TURAN'IN KYK BORÇU AÇIKLAMASI

"Evet, gerçekten çok önemli bir mesele. Kredi borcu olan gençlerimizin borcu bini aşmış durumda. Bu borçların faizleri silinmek suretiyle yeniden yapılandırılması olmazsa olmaz bir zorunluluk hâle gelmiş, nokta. Bunu bir kenara koyalım. Fakat işin bir tabii kuramsal tarafı var, o kuramsal taraf da şu: Bütün kapitalist devletlerin anayasalarında Türkiye'nin olduğu gibi- çalışma hakkından bahsederler fakat hiçbir zaman çalışma hakkı anayasada yazılmış olanın karşılığı biçimde uygulanmaz.

Çünkü kapitalizm kendi varlığını sürdürmek için mutlaka ve mutlaka eksik istihdama ihtiyaç duyar. Yedek işçi ordularının olması, emek gücünün ücretinin düşürülmesi başta olmak üzere, işçi sınıfının ve çalışanların örgütlülüğünün engellenmesi için her zaman bir kenarda duran işsizlere ihtiyaç vardır. İşin kuramsal tarafı bu, Keynesçi ekonomik politikanın kısmen bunu aşmış olduğu varsayılabilir, o da belli bir tarihsel dönemde geldi geçti. Şimdi neoliberalizmle birlikte büyük bir işsizler ordusu, Türkiye gibi devletlerde, deyim yerindeyse arzıendam ediyor.

Türkiye açısından önemli olan ve işin politik tarafı da şu: 2001 ila bu zamana kadar, uluslararası alanda dolaşan, aşağı yukarı 600 milyar dolar civarında para memlekete girdi.

Bu yoğun dış borçlanmaya dayalı ve inşaat eksenli sermaye birikim modeli kısa süre sonra iflas etti. Şu anda işsizlikten bahsediliyorsa, örneğin inşaat sektörünün durmasından bahsediliyorsa işte tam da AKP’nin üretmiş olduğu bu yanlış sermaye birikim rejiminin doğal sonuçlarıyla karşı karşıya olduğumuzdan dolayı bahsediyoruz.

İnşaat sektörünün iflas etmesiyle beraber, özellikle inşaatlarda çalışan ve emin olun -çalıştığım için biliyorum- büyük bir kısmı da üniversite mezunu gençler olan devasa bir işsizler ordusu, AKP’nin ekonomi politikaları vasıtasıyla yaratılmış oldu.

Tabii, işin bir de şöyle bir tarafı var: Üniversiteler, bizim ülkemizde ne yazık ki işsizliği geciktirme fakülteleri olarak çalışıyor. Her ilde bir tane üniversite açıldı ve üniversite mezunlarının sayısı o kadar artmış durumda ki bunlara iş bulunamayacağı zaten ortadaydı, zaten belliydi.

Dolayısıyla, evet, CHP’nin önerisi doğru bir öneridir ama bunun geri planında bir görev kusuru değil, tam tersine AKP’nin sürdürmüş olduğu ekonomi politikalarının hatası vardır; bunu da tarihe not düşmek isterim."

AK PARTİ BİTLİS MİLLETVEKİLİ SAYIN CEMAL TAŞAR'IN KYK BORÇLARI AÇIKLAMASI

"Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversitede öğrenim gören öğrencilere, yurt içinde ve yurt dışında yükseköğrenim gören öğrencilere kredi ve burs vermektedir, yurtlar yaptırmak ve uygun barınma ücretleri ile ücretsiz barınma imkânları, yapılan beslenme yardımları ve buralarda yapılan eğitimler, kişisel gelişim kursları ve seminerlerle sosyal hayatın aktif bir üyesi olan gençlerin yetişmelerine zemin hazırlamaktadır.

Şimdi, neler yaptık? 2012 tarihi itibarıyla Türkiye’de 75 il ve 57 ilçede, toplam 190 yurtta, sadece 182.258 yatak kapasitesinden 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla 81 il ve 239 ilçeyle birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere 777 yurt ve 689 bin yatak kapasitesine ulaştık. Burada, sürekli bir iyileşme var, öğrencilerimizin lehine sürekli bir çalışma var.

Bakın, 2002’de barınma ücreti olarak sadece akşam yemekleri için 50 kuruş verilirken bugün bu para sabah kahvaltıları, akşam yemekleri ve barınma ücretleriyle 15 liradan 375 liraya öğrencilerimiz için çıkarılmıştır. 2002’de öğrencilere verilen kredi sadece 45 lira iken bugün lisans öğrencilerimize 500 lira, yüksek lisansa bin lira ve doktora öğrencilerimize de 1.500 lira para ödüyoruz yani 500, bin ve 1.500; kartlarla artık para ödeniyor. Peki, bunlar ne zaman tekrar geri alınıyor? Bunlar, öyle hemen mezun olur olmaz alınmıyor.

Öğrencimiz okul okuyorsa, velev ki okulu bıraksa bile bıraktığı tarih itibarıyla, iki yıl sonra tahsiline başlanıyor. Ancak okulu bitirdikten sonra, yine hemen tahsil edilmiyor, iki yıl sonra, bu, tahsil edilmeye başlanıyor. Velev ki okulu bitirdikten sonra, öğrencilerimiz, gençlerimiz “Bu parayı ödeyemiyorum.” diye müracaat ettiği zaman, bu tekrar erteleniyor yani sıkıştırılma yok, bu çocuklarımıza sürekli bir zaman veriliyor.

Şimdi, tabii, zaman çok kısa olunca bunu anlatmak, belki bunun teferruatına girmek zor oluyor ama… 2002 yılından bugüne kadar öğrencilerimizin burs ve kredilerindeki artış yüzde 1.011 olmuştur yani çocuklarımıza, gençlerimize sürekli bir iyileştirme için gayret sarf edilmiştir.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden kredi alan öğrencilerimizin KYK borçlarının geri ödemesi –biraz önce söylediğim gibi- öğrenimin normal süresinin bitmesinden iki sene sonra başlıyor ve bu, istendiği zaman da uzatılabiliyor. Bu açıdan da Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu Meclis araştırmasına gerek olmadığı görülmüştür."

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