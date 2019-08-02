Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100986
ALTIN
258.540
DOLAR
5.5882
STERLIN
6.7415
EURO
6.2014
Lise Mezunu 2500 Polis Alımına Kimler Başvurabilir?
Şirket Müdürlüğünden İstifa Edin, İşçi Maaşlarına Zam Yapın!
Polis Meslek Yüksekokulu başvuruları ne zaman? Şartları nelerdir? Nereden başvurulur?
CHP'den Ak Parti'ye Hodri Meydan: KRİZİN EN AĞIR BEDELİNİ MİLLETİMİZ ÖDÜYOR
Türkiye beşik gibi! Bir deprem daha oldu

'KPSS’de Tarih sorusu hatalı' iddiası

KPSS’de A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi’nde (ÖABT) Tarih’te bir sorunun hatalı olduğu iddia edildi.

'KPSS’de Tarih sorusu hatalı' iddiası

KPSS’de A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi’nde (ÖABT) Tarih’te bir sorunun hatalı olduğu iddia edildi.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:39
'KPSS’de Tarih sorusu hatalı' iddiası

Milliyet'te yer alan habere göre Antalya’da Manavgat İpucu Elit Koleji’nde tarih öğretmeni olan Mehmet Topçu, yandaki sorunun, E şıkkı olarak belirtilen cevabının doğru olmakla birlikte, D şıkkının da bilimsel içerik anlamından sorunlu olması nedeniyle doğru cevap sayılabileceğini belirtiyor.

Bu sorunun iki doğru cevabı olması nedeniyle iptal edilmesi gerektiğini iddia eden Topçu’nun soruyla ilgili açıklaması şöyle:

“Tarih sorusunda E şıkkı doğru olmakla beraber D şıkkı da doğru olarak ele alınabilir. Çünkü kapıkulu ordusu taşra teşkilatında değil, merkez teşkilatında örnek verilmeliydi. Son beş yılın MEB tarih ders kitaplarında hiçbir şekilde kapıkulu ordusu taşra teşkilatında örnek verilmemiştir. Verilmemesi de gayet normal çünkü kapıkulu ordusu merkez teşkilat birimidir. Bu soru aşağıdaki öncüllerden hangileri doğrudur şeklinde sorulmalıydı. Soru mutlaka iptal edilmeli.”

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kpss tarih sorusu hatalı iddiası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Şeker: Erdoğan, Bahçeli'ye bir ev hediyesi götürmüş
Mehmet Şeker: Erdoğan, Bahçeli'ye bir ev hediyesi götürmüş
9 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
9 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
Zihinsel ve bedensel engelli genç kadına tecavüz
Zihinsel ve bedensel engelli genç kadına tecavüz

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim