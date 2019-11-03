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KPSS'siz 55 Bin PTT Personel Alımı 2019 Başvuru Şartları ve Kadrolar

PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT 55 bin personel ve memur alımları binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bu bağlamda PTT tarafından daha önce personel alımıyla ilgili açıklama yapılmıştı. 2019 yılında 55 bin alım yapılacağı belirtilmişti. Fakat şuan öyle bir adım atılmadı. 2019 PTT personel alımının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. İlanın ne zaman yayınlanacağı konusunda da bir bilgi bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. Peki, KPSS şartsız PTT personel alımı ne zaman? 2019 55 bin PTT personel alımı ilanı geldi mi? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

KPSS'siz 55 Bin PTT Personel Alımı 2019 Başvuru Şartları ve Kadrolar

PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT 55 bin personel ve memur alımları binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bu bağlamda PTT tarafından daha önce personel alımıyla ilgili açıklama yapılmıştı. 2019 yılında 55 bin alım yapılacağı belirtilmişti. Fakat şuan öyle bir adım atılmadı. 2019 PTT personel alımının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. İlanın ne zaman yayınlanacağı konusunda da bir bilgi bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. Peki, KPSS şartsız PTT personel alımı ne zaman? 2019 55 bin PTT personel alımı ilanı geldi mi? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

03 Kasım 2019 Pazar 11:53
KPSS'siz 55 Bin PTT Personel Alımı 2019 Başvuru Şartları ve Kadrolar

PTT personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 55 bin personel alımı yapılacağı açıklamasının ardından gözler yayınlanacak ilana çevrildi. 55 bin personel alımı kadrosuna başvuru yapmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, PTT KPSS şartsız 55 bin personel alımı ilanı yayınlandı mı? 2019 PTT personel alımı ne zaman? PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür.

PTT PERSONEL ALIMLARI 2019 NE ZAMAN?

PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. Bu açıklamaların ardından binlerce vatandaş alımların hangi tarihte olacağını araştırmaya başladı. Ancak, 2019 PTT personel alımının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. İlanın ne zaman yayınlanacağı konusunda da bir bilgi bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

PTT 55 BİN PERSONEL ALIM İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapılan açıklama sonrasında PTT yazılı olarak da konu ile ilgili yazılı bilgilendirme yaparak şu açıklamayı yaptı.

"2018/1 5000 personel alımında ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla; PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz' denildi. Talep cevabında ise; "Boş kalan pozisyonların doldurulmasını teminen 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması planlanmaktadır" açıklamasına yer verildi. 2019'un sonuna da son 2 ay kalmıştır. Bu noktada PTT'nin 2019 bitmeden bu ilanı yayınlaması muhtemel olup ilerleyen haftalarda bir ilan yayınlanması ya da yeni bir açıklama yapılması beklenmektedir.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak. e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak..

PTT HAFTA SONU CUMARTESİ/PAZAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT TARİHÇE

PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür. PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur. Türkiye'nin posta örgütü olan PTT'yi internet ve akıllı telefonlar icat edilmeden önce mektuplarla, ankesörlü ve jetonlu telefonlarla, telgraflarla tanıyoruz. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak bünyesinde büyük değişiklikler yaşanan PTT, 2013 yılında anonim şirket haline getirildi. Makalemize PTT ile ilgili birçok bilgiyi bulabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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kpss bin ptt personel alımı 2019 başvuru şartları ve kadrolar
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