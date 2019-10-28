KPSS Şartsız PTT personel alım ilanı yayınlayacak! Personel alım ilanı başvuru şartları belli oldu

PTT’nin personel alımı ilanları hakkında ardı ardına gelen açıklamalardan ilki PTT çalışanlarının sendikası olan Birlik Haber Sen tarafından yapıldı. İkinci açıklama ise PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapıldı. Bu açıklamalar sonrasında da vatandaşlar merakla KPSS Şartsız PTT personel alım ilanları nı beklemeye başladı.

PTT KPSS şartsız personel alım ilanı nda ilk açıklamayı yapan Birlik Haber Sen’in açıklamasında, “PTT A.Ş. ile Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz Kurum İdari Kurulu (KİK) Toplantısında personel alımı için çalışma yaptıklarını ve bu yönde planlamalarının olduklarını ifade ettiler. Yetkililerin bu ifadelerini ise sendikamıza bağlı haberleşme kanallarından ilan etmiştik.” İfadeleri yer aldı.

Ayrıca Birlik Haber Sen, KPSS şartsız PTT personel alım ilanı hakkında yayınladığı bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

Ancak gelişen süreç içerisinde Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolunda faaliyet gösteren sendikalardan biri Danıştay 12. Dairesi’nde 2018/1775 esas numarasıyla açtıkları dava ile personel alım ve unvan yükselme yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulmasına neden olmuşlardır.

Bu nedenle planlanan personel alımı bir yönetmelik olmadığı için gerçekleştirilememektedir. PTT A.Ş. durdurulan yönetmeliğe alternatif bir yönetmelik çalışması hazırlayıp bunu Cumhurbaşkanlığı nezdinde en kısa sürede çıkartılması için çalışmalarına devam etmektedir.

Bu yönetmelik Resmi Gazete’de ilan edildikten sonra PTT A.Ş. personel alımını yeniden planlamaya alacaklarını bizlere bildirdiler. PTT A.Ş. yetkililerince verilen bilgi bu şekilde olup, süreç boyunca yaşanacak gelişmelerle bilgilendirmelerde bulunmaya devam edeceğiz.

PTT 2019 PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2018/1 5000 personel alımında ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla; PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz.

Boş kalan pozisyonların doldurulmasını teminen 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması planlanmaktadır.” İfadeleri kullanıldı.

Yapılan resmi açıklamada çıkan sonuca göre bu aylarda PTT tarafından yüksek bir oranda personel alımı yapılması bekleniyor. Bu personel alım ilanında en kısa sürede açıklanacağı tahmin ediliyor.

PTT'NİN HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

PTT 2019’un son aylarına girilirken yayınlayacağı personel alım ilanında şu görevlerde personeller istihdam edilecek:

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak.

e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu

h) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

i) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

j) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

k) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

l) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak