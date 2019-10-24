KPSS Şartsız PTT kadın erkek 5 bin personel alım ilanı bekleyenler dikkat! Resmi açıklama yapıldı!

KPSS şartsız PTT personel alım ilanı bekleyenleri yakından ilgilendiren basın açıklaması PTT memurlarının resmi sendikası Birlik Haber Sen tarafından yapıldı. PTT personel alım ilanlarını bekleyenler için alımların kısa bir süre için olmayacağını açıklayan sendika personel alım ilanı bekleyenlerini üzdü.

PTT PERSONEL ALIM İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS Şartsız PTT personel alım ilanı hakkında resmi açıklama yayınlayan Birlik Haber Sen’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

PTT A.Ş. Personel Alımına İlişkin Bilgilendirme

PTT A.Ş. ile Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz Kurum İdari Kurulu (KİK) Toplantısında personel alımı için çalışma yaptıklarını ve bu yönde planlamalarının olduklarını ifade ettiler. Yetkililerin bu ifadelerini ise sendikamıza bağlı haberleşme kanallarından ilan etmiştik.

Ancak gelişen süreç içerisinde Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolunda faaliyet gösteren sendikalardan biri Danıştay 12. Dairesi’nde 2018/1775 esas numarasıyla açtıkları dava ile personel alım ve unvan yükselme yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulmasına neden olmuşlardır.

Bu nedenle planlanan personel alımı bir yönetmelik olmadığı için gerçekleştirilememektedir. PTT A.Ş. durdurulan yönetmeliğe alternatif bir yönetmelik çalışması hazırlayıp bunu Cumhurbaşkanlığı nezdinde en kısa sürede çıkartılması için çalışmalarına devam etmektedir.

Bu yönetmelik Resmi Gazete’de ilan edildikten sonra PTT A.Ş. personel alımını yeniden planlamaya alacaklarını bizlere bildirdiler. PTT A.Ş. yetkililerince verilen bilgi bu şekilde olup, süreç boyunca yaşanacak gelişmelerle bilgilendirmelerde bulunmaya devam edeceğiz.

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak.

e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu

h) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

i) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

j) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

k) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

l) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak