KPSS şartsız PTT 5 bin memur alım tarihi belli oldu mu? PTT başvuru şartları, kadro dağılımı nasıl olacak?

2019 PTT 5 bin personel alımı başvuru şartları nedir? PTT KPSS şartsız postacı ve gişe memuru alım ilanı yayında mı? PTT Türkiye'nin en çok personel istihdamı gerçekleştiren kurumlarından bir tanesidir. 2023 yılına kadar personel sayısını 100 bine çıkaracağını ve bu kapsamda da yılda ortalama 5 bin personel alımı yapacağını açıklayan PTT'nin yeni ilan tarihi belli oldu. PTT'de çalışmak isteyen adaylar PTT kadro dağılımını ve ptt başvuru şartlarını merak ediyor. İşte KPSS şartı olmadan 5 binden fazla personel alımı yapacak olan PTT'nin ilanı yayınlayacağı tarihe ilişkin detaylar ile birlikte başvuru şartları ve kadro dağılımı...

PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

GENEL ŞARTLAR

Bunun yanı sıra bir önceki alıma göre adaylarda aranacak olan muhtemel genel şartlar ise şöyle:

- TC vatandaşı olmak.

- İlanın başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

- Kamu haklarından mahrum olmamak.

- Adli sicil kaydı olmamak.

- Erkek adaylar için zorunlu askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağı gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş.

Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmaması.

- Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

- Güvenlik soruşturması olumlu olmak

Postacı kadrosunda hali hazırda PTT'de şirket aracılı ile çalışanlar ile diğer başvuru yapacak adaylar arasında başvuru şartları değişmektedir. Detaylar şu şekilde;

Postacı kadrosunda hali hazırda PTT'de şirket aracılı ile çalışanlar ile diğer başvuru yapacak adaylar arasında başvuru şartları değişmektedir. Detaylar şu şekilde;

PTT GİŞE MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya askerlikle ilgili bulunmamak,

18 yaşından büyük, 35 yaşından küçük olmak,

Bir başka kuruma mecburi hizmet yükümlülüğünde olmamak,

Herhangi bir SGK kurumundan emekli olmamak,

PTT tarafından yapılacak olan sınavda geçerli not alıp, başarılı sayılmak şartlarının adaylar tarafından sağlanması gerekmektedir.

PTT tarafından 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapılacağı ifade edilmişti. 2023 yılına kadar yapılacak olan personel alımları öncesinde bir açıklama geldi ve 2019 personel alımının ne zaman yapılacağını yer verildi.

İLANA ÇIKILACAK TARİH

Birlik Haber Sen ile PTT arasında yapılan görüşmede PTT personel alımı ile ilgili tarih görüşüldü ve PTT İnsan Kaynakları , Birlik Haber Sen 'den gelen personel alımı ne zaman yapılacak? sorusuna cevap verdi.

Konu ile ilgili olarak PTT personel alım ilanının 2019 yılı ilk çeyreğinde (2019 Ekim ayı) ilama çıkacağı ve ilam tarihinden itibaren 15 gün süre içerinde başvuruların tamamlanacağı belirtildi. Söz konusu raporda "PTT Anonim Şirketi bünyesindeki işyerlerinde yaşanılan sıkıntı ve sorunların çok önemli kısmının personel eksikliği ve yetersizliğinden kaynaklandığı anlaşıldığı" ifadelerine yer verildi.

PTT tarafından gerçekleştirilecek olan kamu personeli alımı Ekim - Kasım - Aralık döneminde yapılacak. Ayrıca personel alımı için bir önceki alımda olduğu gibi sınav yapılacak.

KADRO DAĞILIMI

Ayrıca PTT'nin hangi kadrolarda kamu personeli alımı yapacağı da ifade edildi. Buna göre söz konusu başvurular başladığında adaylar şu kadrolar için başvuru yapabileceklerdir:

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama, Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık, Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi, Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

GENEL ŞARTLAR

Bunun yanı sıra bir önceki alıma göre adaylarda aranacak olan muhtemel genel şartlar ise şöyle:

- TC vatandaşı olmak.

- İlanın başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

- Kamu haklarından mahrum olmamak.

- Adli sicil kaydı olmamak.

- Erkek adaylar için zorunlu askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağı gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş.

- Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmaması.

- Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

- Güvenlik soruşturması olumlu olmak

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