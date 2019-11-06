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KPSS şartsız en az lise mezunu Devlet Su İşleri (DSİ) İŞKUR 500 personel alım ilanı yayınlandı! Başvuru şartları neler?

Merakla personel alım ilanı bekleyenler için Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından İŞKUR üzerinden KPSS Şartsız en az lise mezunu 500 personel alımı yapılacağı açıklandı. Personel alım ilanında ayrıca başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları da merak konusu oldu.

KPSS şartsız en az lise mezunu Devlet Su İşleri (DSİ) İŞKUR 500 personel alım ilanı yayınlandı! Başvuru şartları neler?

Merakla personel alım ilanı bekleyenler için Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından İŞKUR üzerinden KPSS Şartsız en az lise mezunu 500 personel alımı yapılacağı açıklandı. Personel alım ilanında ayrıca başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları da merak konusu oldu.

06 Kasım 2019 Çarşamba 10:36
KPSS şartsız en az lise mezunu Devlet Su İşleri (DSİ) İŞKUR 500 personel alım ilanı yayınlandı! Başvuru şartları neler?

Türkiye’de binlerce kişi KPSS şartsız en az lise mezunu personel alım ilanı bekliyordu. Herkesin merakla beklediği personel alım ilanı İŞKUR üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yayınlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan personel alım ilanında 500 işçi alınacağı açıklandı. İşe alınacak adayların DSİ’nin bünyesinde Merkez ve Taşra teşkilatında kadrolu işçi olarak görev yapacağı duyuruldu. Alınacak adaylar Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elâzığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Isparta, Sivas, Kahramanmaraş, Aydın, Trabzon Kastamonu, Kars, Balıkesir ve Artvin olmak üzere 25 şehirde görevlendirilecek.

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) HANGİ MESLEKLERDE ALIM YAPACAK?

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılacak personel alım ilanında şu meslekler yer alacak:
greyder operatörü,

Dozer operatörü,

Ekskavatör operatörü,

Yükleyici operatörü,

Ağır vasıta ustası,

Motor ustası,

Demir kaynak ustası,

Oto elektrik ustası,

Ağaç işleri ustası,

Çarkhane ustası,

Döşeme, ustası,

Kaporta ustası,

Boya ustası,

Tesisat elektrik ustası,

Sondaj işçisi,

Şoför (ağır vasıta) src 4 belgeli,

Şoför (ağır vasıta) src 5 belgeli, treyler operatörü.

KPSS ŞARTSIZ EN AZ LİSE MEZUNU PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU SÜRECİ

500 personel alımı yapacak olan DSİ personel alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. İŞKUR resmi internet sitesinde yer alan Açık Kamu İş İlanları kısmında 05.11.2019 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. İlan yayınlanmasının ardından personel alım ilanı başvuru şartları belli olmuş olacak.

DSİ PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.

Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

Askerlik ile ilişiği bulunmamak.

İlanın yayımlandığı tarih itibariyle 3 yıl süreyle çalıştığını belgelendiren; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservisten en az birine sahip olmak.

İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

İş yeri ilgili Bölge Müdürlüğü Merkezi olacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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