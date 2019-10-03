KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT 2019/1 personel alımı başvuru şartları neler?

PTT personel alımları her yıl insanların yoğun bir ilgi gösterdiği iş ilanlar arasında yer alıyor. Bu yılda yapılacak olan PTT personel ve memur alımları hakkında vatandaşlar ne zaman yapılacağını merakla beklemeye başladı.

PTT tarafından 55 bin personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Son günlerde iş arayan vatandaşlar, PTT tarafından personel alımı açıklamasını bekliyor.

PTT'DEN KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI!

KPSS şartsız PTT kamu personel alımına ilişkin yapılan açıklamada, "PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir" ifadelerine yer verilmişti.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak. e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak..

PTT'NİN HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA