Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 15°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106879
ALTIN
268.685
DOLAR
5.7260
STERLIN
7.4284
EURO
6.3340
AÖF Öğrencilerinin İndirimli Kart Hesabı! Ay 165 TL Cepte Kalıyor!
Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Çalışmadan emekli olmanın şartları neler?
Jandarma korucu alımı yapılacak! Korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak?
Banka borcu olanlar dikkat! Ödeyenler kara listeden çıkıyor
Bakan Açıkladı: Belgesi Olmayanlar Bu İşleri Yapamayacak!

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2020 KPSS ortaöğretim sınav başvuru tarihi 2020

2020 KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ne zaman, 2020 ortaöğretim KPSS ne zaman? soruları KPSS’ye girecek olan adaylar tarafından merak ediliyordu. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ve 2020 KPSS ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı da belli olmuş oldu. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2020, KPSS lise sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2020 KPSS ortaöğretim sınav başvuru tarihi 2020

2020 KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ne zaman, 2020 ortaöğretim KPSS ne zaman? soruları KPSS’ye girecek olan adaylar tarafından merak ediliyordu. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ve 2020 KPSS ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı da belli olmuş oldu. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2020, KPSS lise sınavı ne zaman yapılacak?

18 Kasım 2019 Pazartesi 13:29
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2020 KPSS ortaöğretim sınav başvuru tarihi 2020

2020 KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ne zaman, 2020 ortaöğretim KPSS ne zaman? soruları KPSS’ye girecek olan adaylar tarafından merak ediliyordu. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ve 2020 KPSS ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı da belli olmuş oldu. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2020, KPSS lise sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ortaöğretim sınav (KPSS lise sınavı) başvuruları 21 Ağustos 7 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. KPSS ortaöğretim sınavı ise 8 Kasım 2020’de yapılacak. KPSS önlisans başvuruları  ise12-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. KPSS önlisans sınavı ise 18 Ekim 2020’de yapılacak. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

İşte ÖSYM 2020 sınav tarihleri.

Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

** Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

**** Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

*** Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanabilecektir.

Anahtar Kelimeler:
kpss ortaöğretim sınavı zaman 2020 kpss ortaöğretim sınav başvuru tarihi 2020
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökçe Saygı cinayeti davasından: 'Rüyamda tecavüze uğrayınca psikolojim bozuldu, kontrolümü kaybetmişim'
Gökçe Saygı cinayeti davasından: 'Rüyamda tecavüze uğrayınca psikolojim bozuldu, kontrolümü kaybetmişim'
KPSS lise sınav başvurusu ne zaman? KPSS lise sınavı ne zaman 2020
KPSS lise sınav başvurusu ne zaman? KPSS lise sınavı ne zaman 2020
KPSS önlisans sınavı ne zaman 2020 KPSS önlisans başvuruları ne zaman başlayacak
KPSS önlisans sınavı ne zaman 2020 KPSS önlisans başvuruları ne zaman başlayacak

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim