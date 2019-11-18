KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2020 KPSS ortaöğretim sınav başvuru tarihi 2020

2020 KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ne zaman, 2020 ortaöğretim KPSS ne zaman? soruları KPSS’ye girecek olan adaylar tarafından merak ediliyordu. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ve 2020 KPSS ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı da belli olmuş oldu. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2020, KPSS lise sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ortaöğretim sınav (KPSS lise sınavı) başvuruları 21 Ağustos 7 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. KPSS ortaöğretim sınavı ise 8 Kasım 2020’de yapılacak. KPSS önlisans başvuruları ise12-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. KPSS önlisans sınavı ise 18 Ekim 2020’de yapılacak. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

İşte ÖSYM 2020 sınav tarihleri.

Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

** Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

**** Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

*** Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanabilecektir.