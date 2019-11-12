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KPSS önlisans, lisans başvuruları başladı mı?

KPSS 2020 sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kamu Personel Seçme Sınavına lise mezunu, 2 yıllık ön lisans mezunu ve 4 yıllık üniversite mezunları girebilecek. KPSS 2020 ne zaman yapılacak? KPSS önlisans ve lisans başvuru tarihi belli mi? İşte detaylar...

KPSS önlisans, lisans başvuruları başladı mı?

KPSS 2020 sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kamu Personel Seçme Sınavına lise mezunu, 2 yıllık ön lisans mezunu ve 4 yıllık üniversite mezunları girebilecek. KPSS 2020 ne zaman yapılacak? KPSS önlisans ve lisans başvuru tarihi belli mi? İşte detaylar...

12 Kasım 2019 Salı 07:21
KPSS önlisans, lisans başvuruları başladı mı?

KPSS 2020 sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kamu Personel Seçme Sınavına lise mezunu, 2 yıllık ön lisans mezunu ve 4 yıllık üniversite mezunları girebilecek. KPSS 2020 ne zaman yapılacak? KPSS önlisans ve lisans başvuru tarihi belli mi? İşte detaylar...

KPSS önlisans, lisans başvuruları ne zaman yapılacak?

KPSS 2020 başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından 2019-2020 takvimi yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz. ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlamıştı.

KPPS başvuruları nasıl yapılır?

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

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kpss önlisans lisans başvuruları başladı
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