KPSS lise sınav başvurusu ne zaman? KPSS lise sınavı ne zaman 2020

Lise mezunu KPSS sınavı ne zaman 2020, 2020 lise mezunları KPSS sınavı ne zaman? sorularının cevabın son dakika ÖSYM’den gelen haber neticesinde belli oldu. Kamu kurum ve kuruşlarında memur olmak isteyen lise mezunlarının gireceği KPSS ortaöğretim-lise sınav başvuru tarihi ve 2020 KPSS lise sınav tarihi en çok merek edilen konuların başında gelmekteydi. Peki KPSS lise başvuru tarihi ne zaman başlayacak? KPSS lise sınav başvuru ne zaman yapılacak? İşte KPSS lise sınav başvurusu ne zaman yapılacak ve KPSS lise sınavı ne zaman 2020 haberlerine ilişkin haberin detayları…

KPSS lise sınav (KPSS ortaöğretim sınavı) başvuruları 21 Ağustos 7 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. KPSS lise sınavı ise 8 Kasım 2020’de yapılacak. KPSS önlisans başvuruları ise 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. KPSS önlisans sınavı ise 18 Ekim 2020’de yapılacak. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

İşte ÖSYM 2020 sınav tarihleri.

Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

** Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

**** Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

*** Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanabilecektir.