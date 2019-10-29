KPSS'li ve KPSS'siz Memur Alımı Yapan Kurumların Güncel Listesi! Başvurular Bitmeden Başvurun!

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen adayların en çok takip ettiği KPSS Cafe olarak güncel ilanları takipçilerimizle okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Memur alımı yapan kamu kurum ve kuruluşların en güncel ilanlarını derlediğimiz bu haberimizde başvuruları devam eden birçok devlet kurumunun ilanlarını paylaşıyoruz. İşte detaylar...

Öncelikle alım yapan ve başvuruları devam eden kurumların isimlerini ve kaç personel aldıklarını paylaşıp ardından detaylara geçelim.

CUMHURBAŞKANLIĞI 59 MEMUR ALIYOR!

Strateji ve Bütçe Başkanlığı toplamda 59 personel alımı yapıyor.

T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 22, 28, 29 Temmuz 2018 veya 14, 20, 21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup, bölümler itibarıyla aşağıda belirtilen puan türlerinden;

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından alınan 59 kişilik personel için yukarıdaki resme tıklayarak detayları inceleyebilirsiniz.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İTFAİYE ERİ ALINACAK!

Çorum Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak ve en az C Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak şartlarını taşıyan kişiler arasından 9 itfaiye eri alınacağı açıklandı.

KPSS 60 puanla önlisans mezunları arasından alınacak 9 itfaiye eri başvuru şartları ve diğer tüm detaylar için yukarıda resme tıklayabilirsiniz.

HSK V.H.K.İ MEMURU ALINIYOR!

ayınlanan ilanda "Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen boş pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve sözlü) sınav sonucuna göre toplam aşağıda belirtildiği sınıf, unvan, derece ve öğrenim durumuna göre personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru şartları ve diğer detaylar için yukarıdaki resime tıklayabilirsiniz.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI HEMŞİRE, TEKNİKER VE PROGRAMCI ALACAK!

Erdek Belediye Başkanlığı tarafından yayaınlanan ilanda önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından hemşire, tekniker ve programcı alınacağı açıklandı. Üstelik başvuru yapmak için KPSS şartı da bulunmuyor.

Başvuru yapmak siteyen adaylar yukarıdaki resme tıklayarak detaylara ulaşabilirler.

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIYOR!

Adalet Bakanlığı ilanları en çok takip edilen ilanlar arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan son ilanda 10 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı açıklandı.

Adalet Bakanlığı bilişim personeli alımı yapıyor: Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?>>> detaylar için buraya tıklayınız

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIYOR!

Yayınlanan ilanda "Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının %70(yüzde yetmiş)’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30 (yüzde otuz)’u (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak dikkate alınır) hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puanı olan adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınavı yapılacaktır. Bakanlığımızca yapılacak sözlü ve uygulamalı mülakata başarı sırasına göre 3 (Üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Detayları öğrenmek için yukarıdaki resime tıklayabilirsiniz.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNE 125 PERSONEL ALINIYOR!

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayınlanan bir ilan ile çok sayıda sağlık personeli alınacağı açıklandı. Yayınlanan ilana göre; Hemşire, Fizyoterapist, laborant, Eczacı, Sağlık Fizikcisi, Röntgen Teknisyeni, Ebe, Biyolog,Sağlık Teknikeri ve diğer sağlık personeli kadrolarına 4/B statüsünde sözleşmeli personel alınacağı belirtildi.

Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar için yukarıdaki resime tıklayabilirsiniz.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR!

Yayınlanan ilanda "Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 7 (yedi) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan sözleşmeli personel alım ilanının detayları için yukarıdaki resime tıklayabilirsiniz.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 40 KORUMA MEMURU ALIYOR!

Yayınlanan ilanda "Adalet Bakanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda,2018- KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile Türkiye Adalet Akademisinde çalıştırılmak üzere 40 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna açıktan atama ile personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Adalet Akademisi 40 Koruma Memuru alımı ile ilgili detayları görmek için yukarıdaki resime tıklayabilirsiniz.

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