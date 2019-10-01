Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103877
ALTIN
272.185
DOLAR
5.7178
STERLIN
7.0417
EURO
6.2489
PTT'den KPSS şartsız personel alımı açıklaması! İşte şartlar
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personel Alım İlanı!
Akdeniz Üniversitesi Çok Sayıda Hemşire ve Sağlık Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KPSS'siz Sürekli İşçi alacak
KPSS 70 Puanla Hemşire Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

KPSS'li ve KPSS'siz 8 Bin Memur Alınıyor! İşte Memur Alımı Yapan Kurumlar...

Ekim ayının gelmesiyle birlikte DPB aracılığı ile kamuya memur ve personel alımları yapılacak. Bu bağlamda personel ve memur alım şartları açıklandı. Devlet Personel Başkanlığı istihdam edilecek olan sözleşmeli personel ve memurlar için ilan verdi. Pilottan işçiye kadar devlet personel alımı yapacak. Memur olmak isteyenler son başvuru tarihlerini kaçırmadan başvuru yapması gerekiyor. Devlet Personel Başkanlığı, 17 Aralık 1960 tarihinde 160 sayılı Kanunla "Devlet Personel Dairesi" olarak kurulan ve 8 Haziran 1984 tarih ve 217 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmesiyle şimdiki adını alarak Başbakanlığa bağlı olarak yeniden kurulan genel bütçeli bir kurumdur.

KPSS'li ve KPSS'siz 8 Bin Memur Alınıyor! İşte Memur Alımı Yapan Kurumlar...

Ekim ayının gelmesiyle birlikte DPB aracılığı ile kamuya memur ve personel alımları yapılacak. Bu bağlamda personel ve memur alım şartları açıklandı. Devlet Personel Başkanlığı istihdam edilecek olan sözleşmeli personel ve memurlar için ilan verdi. Pilottan işçiye kadar devlet personel alımı yapacak. Memur olmak isteyenler son başvuru tarihlerini kaçırmadan başvuru yapması gerekiyor. Devlet Personel Başkanlığı, 17 Aralık 1960 tarihinde 160 sayılı Kanunla "Devlet Personel Dairesi" olarak kurulan ve 8 Haziran 1984 tarih ve 217 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmesiyle şimdiki adını alarak Başbakanlığa bağlı olarak yeniden kurulan genel bütçeli bir kurumdur.

01 Ekim 2019 Salı 20:06
KPSS'li ve KPSS'siz 8 Bin Memur Alınıyor! İşte Memur Alımı Yapan Kurumlar...

Devlet memuru olmak isteyenler Devlet Personel Başkanlığı'nın açtığı ilanlara başvurabiliyor. Başvurular KPSS puanı ile yapılıyor. İşte 2019 memur alımı şartları ve tarihleri. KPSS, sözleşmeli personel, sürekli işçi, pilot, subay, hakim ve savcı, öğretim görevlisi alımları için başvuru yapılması gerekiyor. Gerekli şartları sağlayan kişilerin devlet memuru olması için herhangi bir engel bulunmuyor. En güncel resmi kurumların KPSS şartlı ve KPSS şartsız iş ilanlarını bu sayfada bulabilirsiniz. Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler. Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. İşte resmi kurumların yeni iş ilanları

EKİM 2019 MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PİLOT ALIMI: 4 PERSONEL

İlan açılış tarihi: 12 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 14 Ekim 2019

AİLE, ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 21 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

İlan açılış tarihi:09 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 09 Ekim 2019


ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MUHAFAZA MEMURU)

İlan açılış tarihi:: 09 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 07 Ekim 2019

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MÜHENDİSİ) 1150 KİŞİ

İlan açılış tarihi: 09 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 07 Ekim 2019

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKANLIĞI 35 PERSONEL

İlan açılış tarihi: 03 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 28 Ekim 2019

BATMAN ÜNİVERSİTESİ 16 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İlan açılış tarihi:30 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 14 Ekim 2019

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İlan açılış tarihi: 30 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 14 Ekim 2019


GAZİ ÜNİVERSİTESİ 37 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İlan açılış tarihi: 30 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 14 Ekim 2019


GAZİ ÜNİVERSİTESİ 77 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

İlan açılış tarihi: 30 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 04 Ekim 2019

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İlan açılış tarihi: 30 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 14 Ekim 2019

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 20 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

İlan açılış tarihi: 30 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 14 Ekim 2019

TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 KİŞİ

İlan açılış tarihi: 30 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 04 Ekim 2019

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 53 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İlan açılış tarihi: 29 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 14 Ekim 2019

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 4 SÜREKLİ İŞÇİ

İlan açılış tarihi: 29 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 04 Ekim 2019


AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 6 AKADEMİK PERSONEL

İlan açılış tarihi: 28 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 14 Ekim 2019


KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU 13 KİŞİ

İlan açılış tarihi: 28 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 21 Ekim 2019

ADALET BAKANLIĞI 78 BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

İlan açılış tarihi: 27 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 14 Ekim 2019

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 88 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İlan açılış tarihi: 27 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 11 Ekim 2019

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 22 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İlan açılış tarihi: 27 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 11 Ekim 2019

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 40 SÜREKLİ İŞÇİ

İlan açılış tarihi: 27 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 09 Ekim 2019

ÇİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

İlan açılış tarihi: 27 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 14 Ekim 2019


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 ESKİ HÜKÜMLÜ

İlan açılış tarihi: 27 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 06 Ekim 2019

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 ENGELLİ PERSONEL

İlan açılış tarihi: 27 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 06 Ekim 2019

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 77 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İlan açılış tarihi: 27 Eylül 2019
Son başvuru tarihi: 11 Ekim 2019

Memur olma şartları nelerdir? Kimler memur olabilir?

Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.

Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.

Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.

Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 01.10.2019 20:20
Anahtar Kelimeler:
kpss li kpss bin memur alınıyor işte memur alımı yapan kurumlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş 'sigara yasağı' açıklaması... Elektronik sigara...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş 'sigara yasağı' açıklaması... Elektronik sigara...
Türkiye’de bir ilk: 20 bin yayın balığı üretildi
Türkiye’de bir ilk: 20 bin yayın balığı üretildi
Kadına şiddete karşı elektronik kelepçeli önlemde il sayısı 15'e çıktı
Kadına şiddete karşı elektronik kelepçeli önlemde il sayısı 15'e çıktı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim