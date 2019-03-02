KPSS CAFE Yenileniyor! Logoyu Sen Seç!

Değerli KPSS CAFE okurları, uzun zamandır KPSS Haberleri ve Hazırlık Portalı sloganı ile sizlere hizmet veriyoruz. Son 1 bir haftadır yaşanan bazı teknik sorunlar nedeniyle uygulamalarımızda, mobil versiyonumuzda ve sitemizde aksaklıklar yaşandı. Bu aksaklıkların okurlarımızı mağdur etmemesi adına elimizden geleni yaptık ancak birçok kullanıcımızdan bildirim gelmiyor şikayeti aldık.

Kullanıcılarımızdan gelen şikayetler ve geri bildirimler doğrultusunda sorunu tespit ettik ve daha iyi olmak için çalışmaları başlattık. KPSS CAFE uygulamalarını kullanan yüzbinlerce okurumuz için uygulamalarımızı yenileme ve ve geliştirme kararı alarak aynı sorunun tekrar yaşanmaması adına çalışmalarımızı başlattık .Teknik ekibimiz büyük bir özveri ile sorunu giderdi ve KPSS CAFE İOS - ANDROID uygulamalarını yeniliyor. Daha güzel bir arayüz, daha güzel bir tasarım ile çok yakında yeniden kullanımınıza sunacağız.

Sizin yapmanız gereken tek şey ise bugüne kadar olduğu gibi bir kaç gün daha sabırla beklemektir. Uygulamamızı silmeyin, kaldırmayın.

Birkaç gün içinde yepyeni bir şekilde karşınızda olacağız.

Bu süre içerisinde KPSS CAFE logosunu da yenileme kararı almıştık ancak bu konuya da yine sitemizin gerçek sahibi olan okurlarımızın karar vermesini istedik. Okurlarımızın istemediği bir değişikliği yapmak istemeyiz. Yine okurlarımız olarak sizler değişmesini isterseniz değiştiririz.

KPSS CAFE Logosunun şuanki halinden memnunsanız aşağıdaki ankette yer alan, KPSS CAFE Logosu değişmesin bu kalsın seçeneğini, KPSS CAFE için hazırladığımız yeni logoyu beğendiyseniz, KPSS CAFE Logosu Değişsin! Bu Olsun! seçeneğini seçerek anketimize katılabilirsiniz.

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