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KPSS CAFE Uygulamasını Güncelle! Bildirim almaya Devam Et!

Bir süredir mobil uygulamalarımızdaki sorunların giderilmesi, uygulamalarımızın daha iyi hale getirilmesi çalışmaları sonuç vermeye başladı. İlk olarak Android uygulamamıza sahip olan kullanıcılar için hazırladığımız daha güncel ve daha aktif uygulamamızı kullanıma sunduk.

KPSS CAFE Uygulamasını Güncelle! Bildirim almaya Devam Et!

Bir süredir mobil uygulamalarımızdaki sorunların giderilmesi, uygulamalarımızın daha iyi hale getirilmesi çalışmaları sonuç vermeye başladı. İlk olarak Android uygulamamıza sahip olan kullanıcılar için hazırladığımız daha güncel ve daha aktif uygulamamızı kullanıma sunduk.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:10
KPSS CAFE Uygulamasını Güncelle! Bildirim almaya Devam Et!

Bir süredir mobil uygulamalarımızdaki sorunların giderilmesi, uygulamalarımızın daha iyi hale getirilmesi çalışmaları sonuç vermeye başladı. İlk olarak Android uygulamamıza sahip olan kullanıcılar için hazırladığımız daha güncel ve daha aktif uygulamamızı kullanıma sunduk. 

KPSS CAFE bildirimleri gelmiyor diyen kullanıcılarımız, Google Play Store'a girip arama kısmına KPSS CAFE yazıp, çıkan sonuçtan uygulamayı güncelleyerek bildirim almaya başlayabilirler.

Buraya tıklayarak uygulamayı güncelleyin, bildirim almaya devam edin.

İOS kullanıcılarımızı bir müddet daha bekleteceğiz. ıphone telefonlar için hazırladığımız uygulamamız da kısa süre sonra kullanıma sunulacaktır.

KPSS CAFE Yenileniyor! Logoyu Sen SeÃ§!

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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kpss cafe uygulamasını güncelle bildirim almaya devam et
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