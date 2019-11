KPSS 2020 ne zaman yapılacak? KPSS lisans, ön lisans başvuru tarihleri belli mi?

KPSS 2020 başvuru tarihleri ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. KPSS 2020 ne zaman yapılacak? Memur olmak isteyen vatandaşlar, Kamu Personeli Seçme Sınavına giriyorlar. Merkezi olarak düzenlenen bu sınava girmek isteyen adayların belirlenen tarihlerde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Haberimiz içerisinden 2020 KPSS ile ilgili güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

KPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından 2019-2020 takvimi yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz. ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlamıştı.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücreti yayınlanan kılavuz içerisinde duyurulacak. 2019 yılında yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) 75,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL, ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL sınav ücreti ödemesi yapıldı.