KPSS 2020 başvuru tarihleri? KPSS lisans ve önlisans başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM sınav takvimi!

On binlerce vatandaş KPSS ne zaman? sorusuna, yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından her yıl düzenli olarak uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şimdiden sınav çalışmalarına hız kazandıran vatandaşlar KPSS 2020 ÖSYM sınav takvimini araştırıyor. Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi gerekiyor. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Peki 2020 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS lisans ve önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Memur olmak isteyenler, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2020 sınav takvimini araştırıyor. Haberimizde KPSS tarihlerine dair detaylara erişebilirsiniz.

KPSS 2020 sınav takvimi henüz netleşmedi. ÖSYM tarafından 2019-2020 takvimi yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine ais.osym.gov.tr T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS çatısı altında farklı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda farklı sınavlar yapılmaktadır. KPSS çeşitleri şunlardır:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

2016-KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Bu sınavların dışında kamu kuruluşlarına engelli personel alımı için de EKPSS yapılmaktadır.

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