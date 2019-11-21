KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı! En az lise mezunu mülakatsız 2635 memur alımı yapılacak!

KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Buna göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na mülakatsız 2 bin 365 memur alımı yapılacak. Yayımlanan kılavuz ile birlikte kadro ünvanı, alım yapılacak il-ilçe ve personel adeti bilgisi paylaşıldı. Peki, KPSS 2019/6 tercih işlemleri nasıl yapılır? İşte cevaplar...

KPSS 2019/6 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Tercihler 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında alınacak.

Adayların sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

KPSS 2019/6 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Tercih ücreti 20 TL'dir.

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra aşağıdaki bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER"alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini yatıracaklar.

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

* Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.);

* ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan programile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATAMA NASIL OLACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirmeyapılan sözleşmeli pozisyonlara Bakanlık tarafındandoğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kurumateslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.