KPSS 2019/5 tercih kılavuzu ile memur alım şartları nedir?

ÖSYM Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve KPSS 2019/5 tercih kılavuzunun yayımlandığına yer verildi. Adayların merakla beklediği KPSS 2019/5 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. ÖSYM KPSS-2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylar tercih yapacak. Tercih işlemleri, KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. KPSS 2019/5 tercih kılavuzu haberimizde sizlerle..

KPSS 2019/5 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS-2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 07-13 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 13 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI TERCİH ŞARTLARI

Adayların bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018- KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Mühendis kadroları için 2018-KPSS Lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Tekniker kadroları için ise 2018-KPSS Ön lisans sınavında KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekmektedir.

Yerleştirme işlemlerinde, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki sözleşmeli pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM'ce ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

DEVLET MEMURU NASIL OLUNUR?

2019 yılında devlet memuru olmak isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurusunda bulunarak sınavdan yüksek not almalıdır.

Yüksek not elbette kamu kurum ve kuruluşlarının memur alımı ilanlarına göre değişmektedir ancak size en uygun memur alımına başvuru yapmak istiyorsanız kamu kurumlarının memur alımlarında KPSS puan sıralamasına göre adaylar arasından eleme yaptığını unutmayın.

DEVLET MEMURU NE İŞ YAPAR?

Devlet memuru yapılan iş ve göreve göre farklı kategorilerde sınıflandırılabilir. Memur denilince akla masa başı iş geliyor ancak pek çok memur sahada görev almaktadır. Memurların yaptıkları görevler bağlı oldukları kuruma göre değişmektedir.

KİMLER DEVLET MEMURU OLABİLİR?

Devlet memuru olmak isteyenler 18 yaşını doldurmak zorunda ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak başlıca talep edilen şartlar arasında yer almaktadır.

Bazı kurumlara göre en az 18 ve en çok 30,40, 65 yaş şartına uygun olmak zorunludur.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro taleplerine uygun eğitim seviyesinden mezun olmak gerekmektedir. Bu lise, lisans ve önlisans olarak bilinmektedir.

Devlet memuru olmak istiyorsanız kamu haklarından mahrum sayılmamanız gerekmektedir.

Devlet memuru olmak isteyenler en az lise mezunu olmalıdır ve KPSS'den geçerli puan alması zorunludur.

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