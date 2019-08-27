KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Orta öğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının sağlık personeli atamasının gerçekleşmesi için KPSS 2019/4 tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Binlerce adayın çeşitli pozisyonlarda yer bulacağı tercih sonuçları ile ilgili merak edilen tarihleri sizler için bir araya getirdik.

KPSS 2019/4 SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARINDA SON DURUM NE?

KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için ÖSYM’den kesin bir tarih açıklaması yapılmadı. Ancak geçen yılki sonuçların açıklanma süresi örnek alındığında sonuçların 29-30 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

ADAYLARIN DİKKATİNE!

ÖSYM’nin yerleştirdiği adaylar, başka bir sınav ya da mülakat yapılmadan, yerleştirme gerçekleştirilen sözleşmeli pozisyonlara bakanlıkça direkt olarak atanacak. Yerleştirilmelerine rağmen atama için düşünülen niteliklere sahip olmayan ya da gerekli belgeleri zamanı içerisinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında

Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 24 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

(http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; tercih formu ile birlikte mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diplomanın fotokopisini göndermeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini göndermeleri gerekmektedir.)

5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

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