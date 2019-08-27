Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
96381
ALTIN
287.605
DOLAR
5.8242
STERLIN
7.1507
EURO
6.4639
KYK Borçları Siliniyor mu? Meclisten Ne Zaman Çıkacak? KYK Geri Ödeme Nasıl Yapılır?
TOKİ'den 13 Bin TL Peşinatla Konut!
PTT KPSS'siz Personel Alım Şartları Belli Oldu! Hangi Bölümlere Alım Yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 17 Bin 689 Memur Alacak! Alımlar Ne Zaman Yapılacak?
Vasıflı-Vasıfsız 50 Bin Kişi Alınacak! İlanlar Yayınlandı!

KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanlığı’nda çalışmak üzere tercih işlemlerini gerçekleştiren pek çok vatandaş, KPSS 2019/4 tercih sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Peki, KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM’den gelen son dakika haberlerini haberimizde bulabilirsiniz…

KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanlığı’nda çalışmak üzere tercih işlemlerini gerçekleştiren pek çok vatandaş, KPSS 2019/4 tercih sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Peki, KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM’den gelen son dakika haberlerini haberimizde bulabilirsiniz…

27 Ağustos 2019 Salı 16:05
KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Orta öğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının sağlık personeli atamasının gerçekleşmesi için KPSS 2019/4 tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Binlerce adayın çeşitli pozisyonlarda yer bulacağı tercih sonuçları ile ilgili merak edilen tarihleri sizler için bir araya getirdik.

KPSS 2019/4 SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARINDA SON DURUM NE?

KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için ÖSYM’den kesin bir tarih açıklaması yapılmadı. Ancak geçen yılki sonuçların açıklanma süresi örnek alındığında sonuçların 29-30 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

ADAYLARIN DİKKATİNE!

ÖSYM’nin yerleştirdiği adaylar, başka bir sınav ya da mülakat yapılmadan, yerleştirme gerçekleştirilen sözleşmeli pozisyonlara bakanlıkça direkt olarak atanacak. Yerleştirilmelerine rağmen atama için düşünülen niteliklere sahip olmayan ya da gerekli belgeleri zamanı içerisinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında

Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 24 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

(http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; tercih formu ile birlikte mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diplomanın fotokopisini göndermeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini göndermeleri gerekmektedir.)

5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kpss 2019 sağlık bakanlığı tercih sonuçları zaman açıklanır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav soru ve cevapları yayınlandı
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav soru ve cevapları yayınlandı
Yüz nakli olmak isteyen Leyla'nın doktoru: Uyumlu donörü bekliyoruz
Yüz nakli olmak isteyen Leyla'nın doktoru: Uyumlu donörü bekliyoruz
Eşini konuşma vaadiyle çağırıp, sokak ortasında boğazından bıçakladı
Eşini konuşma vaadiyle çağırıp, sokak ortasında boğazından bıçakladı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim