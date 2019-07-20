KPSS 2019 soruları yayınlandı mı? KPSS alan bilgisi 1. oturum sınav soru ve cevapları

KPSS alan bilgisi sınavının 1. oturumunun ardından merakla arama motorlarında sınavdaki sorular araştırımaya başlandı. Peki KPSS sınav soruları açıklandı mı? Merak edilenler haberimizde...

KPSS SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

2019 KPSS Alan Bilgisi sınavları 20-21 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Adaylar sınavda işaretledikleri soruların doğruluğunu teyit etmek için soruları ve cevap anahtarını merak etmeye başladı. Soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Puan türlerinde yapılan değişiklik ile daha önce KPSS'de 124 puan türü varken 2017’de yapılan değişiklik ile KPSS'de 52 puan türü yer alırken, A Grubu bunların 48‘inden faydalanmaktadır.

Öğretmen adayları için 2013 yılından itibaren P10 ve P121 olmak üzere iki farklı puan türü hesaplanmaktadır. Ayrıca İngilizce Öğretmenliği dışındaki yabancı dil öğretmenliği atamalarında kullanılacak olan puan türü KPSS P120 puan türüdür.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavında her test kendi içinde puanlanıyor. Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunuyor. Bulunan bu ham puanlar ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanıyor.

Ayrıca ÖSYM'den yapılan son duyuruya göre; ” MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonuçları kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.”

KPSS 2019 TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini yayınlanacak olan KPSS tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapmaları gerekiyor

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS için yapılan son duyuruya göre sonuçlar 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak. KPSS sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sisteminden sorgulanabilecek. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemin (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden ya da ÖSYM sonuç sorgulama sayfasından KPSS sınav sonucunuzu görüntüleyebileceksiniz. Sisteme giriş için şifresini unutan adaylar e Devlet uygulaması üzerinden sisteme girebilri. Yine T.C. ve e Devlet şifresi ile sınav sonuçları görüntülenebilir.

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan bir sınavdır. KPSS, öğretmenler de dahil kamu kurumlarına atanacak personeli seçmek için gerçekleştirilir.

İlk olarak 1999'da başlayan sınavın adı 1999 ve 2000 yıllarında Devlet Memurluğu Sınavı (DMS), 2001'de Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı (KMS) oldu. 2002'den itibaren de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adıyla düzenleniyor.

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