Köy Korucusu Alınıyor! Güvenlik Korucusu Alım Başvuru Şartları!

Geçtiğimiz hafta 400 korucu alımı için başvurular sona erdi. 2019 yılı içinde toplamda 25 bin korucu alımı yapılması bekleniyor.

Konu ile ilgili olarak güvenlik korucusu alımı için yeni ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Eruh Kaymakamlığı ve Şemdinli Kaymakamlığı bünyesinde toplamda 150 korucu alımı yapılacaktır.

İLANIN DETAYLARI

Yayımlanan bu ilanlara göre Eruh ilçesi mülki sınırları içerisinde azalan güvenlik korucu sayılarının tamamlanması için 100 korucu korucu alımı yapılacağı ifade edilirken Şemdinli kaymakamlığı tarafından yayımlanan ilanda ise toplamda 7 farklı köye 50 Güvenlik Korucusu alımı yapılacağı vurgulandı.

Söz konusu ilanlara başvuru yapacak olan adaylar başvurularını Eruh Kaymakamlığı alımı için 5 Ağustos'a kadar Şemdinli Kaymakamlığı için en geç 26 Temmuz'a gerçekleştirebileceklerdir.

Başvuru yapacak olan adaylar istenen belgeler ile birlikte şahsen İlçe Jandarma Komutanlığına başvurularını gerçekleştireceklerdir. Bunun yanı sıra ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İşte adaylarda aranan şartlar:

GENEL ŞARTLAR

T.C. Vatandaşı olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,

40 yaşından büyük olmamak,

Okuryazar olmak( İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge ),

Kamu haklarından mahkum bulunmamak,

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216. Maddesinin 1. Fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkum olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak,

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

Halihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek,

Resmi kuruluştan alınmış Güvenlik Kuruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,

Siyasi parti üyesi olmamak,

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