Kovalama yemeği nasıl yapılır? Kovalama Tarifi | Kovalama Yemeği Tarifi

Patlıcan kullanılan yer yemeği sevenlerden misiniz? Mutfağımızda özel bir yeri olan patlıcan lezzetiyle vazgeçilmez ve en çok tercih edilen sebzeler arasında. Girdiği her yemeğe farklı bir lezzet katan patlıcan hemen hemen her yörede ezmesinden, kızartmasına, közlemesinden, kebaba kadar her türlü şekliyle karşımıza çıkıyor. Kayseri Mutfağı’nın yöresel yemeklerinden olan Kovalama da bu yemeklerden. Peki, Kovalama yemeği nasıl yapılır? İşte Kovalama yemeği tarifi…



Kayseri’nin yöresel yemeği Kovalama tarifi

Malzemeler

Yarım kilo kuzu kuşbaşı et

9 adet patlıcan

3 adet orta boy domates

4 adet sivri biber

4 diş sarımsak

2 adet kuru soğan

Sıvı yağ ve tereyağ

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

HAZIRLANIŞI

Patlıcanları fırında ya da ocakta közleyin.

Kuzu kuşbaşı eti düdüklüye atıp az yağla kavurduktan sonra az su ile 10 dakika pişirin. Pişen etleri tencereden alın. tencereye tereyağ ve sıvı yağ ekleyip incecik doğradığınız kuru soğanı ve yeşil biberi ekleyin. Soğanı pembeleşene kadar kavurun.

Közlenen patlıcanların içini alıp doğrayın. Domatesleri doğrayıp pişen etin üzerine ekleyin. Domates yumuşayınca patlıcanları tuzu karabiberi ve pul biberi ekleyin ekleyip karıştırın.

AFİYET OLSUN