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Kötü kokular gelen daireden yaşlı adamın cansız bedeni çıktı

Adana’da bir apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine eve kontrole giren polis ekipleri yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Kötü kokular gelen daireden yaşlı adamın cansız bedeni çıktı

Adana’da bir apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine eve kontrole giren polis ekipleri yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

21 Kasım 2019 Perşembe 07:24
Kötü kokular gelen daireden yaşlı adamın cansız bedeni çıktı

Adana'nın Çukurova ilçesi Toros mahallesi 78156 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede yalnız yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Ağkurt'un dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine apartman yöneticisi durumu polise bildirdi.

Olay mahalline gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla evin içerisine girdi. İçeri giren polis ekipleri Ağkurt’u yatağında ölü buldu.

Özel kıyafetlerle ceset incelendi

Siyanürle yaşanan intihar olaylarından sonra olay geri inceleme polisleri özel kıyafetle cesedi inceledi.

Yapılan incelemenin ardından Ağkurt’un cesedi özel kıyafet giyip itfaiye ekipleri tarafından indirildi. Ağkurt’un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ağkurt’un ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
KokuCesetYaşlıPolisAdana
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