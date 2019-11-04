Koton Krizi Sosyal Medyaya Nasıl Yansıdı?

Sosyal CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adbaint, The Brand Age Dergisi ile birlikte 13 - 30 Ekim 2019 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, sosyal medya kullanıcılarının Koton’daki personel boykotuyla ilgili paylaşımlarını ve konuşmalarını analiz etti.

Kötü çalışma koşullarına karşı bir araya gelen Koton çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik seslerini bir süredir sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor. Yaptırımlardan çekindikleri için anonim bir kimlikle sosyal medya aracılığıyla şikayetlerini ve taleplerini dile getiren çalışanlar, önce benzer problemleri çok sayıda çalışanın yaşadığını fark etti ve ardından “#KotonBoykot”, “#KotonluysakKeder” ve “#Kotonlularhakkınıarıyor” hashtagleri ile tepkilerini dile getirerek kamuoyunun dikkatini çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yanı sıra ünlü isimlerin de destek verdiği boykotta, iddialara göre Koton direnişini destekleyen sosyal medya hesaplarının paylaşımlarını beğenen çalışanlar marka tarafından neden gösterilmeden işten çıkarıldı.

Rapora göre, Koton tartışmalarıyla ilgili sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımların adedinin 59 bini aşkın olduğu görülüyor. Tüm paylaşımların potansiyel görüntülenme sayısının ise 147 milyonun üzerinde olduğu belirleniyor.

Konuşmaların içerikleri incelendiğinde negatif yorumlar %51 iken, pozitif içerik olmadığı görülüyor. İçeriklerin %49’unu ise olumlu-olumsuz herhangi bir yargı içermeyen nötr paylaşımlar oluşturuyor. Paylaşımları %41 oranında kadın, %59 oranında erkek kullanıcıların yaptığı görülüyor.

13 – 30 Ekim aralığında;

Olayla ilgili toplam konuşulma: 59.417+

Olayın potansiyel erişim hacmi: 147.092.170+

Pozitif bahsedilme: %0

Negatif bahsedilme: %51

Nötr bahsedilme: %49

En Çok Kullanılan Hashtagler

Kullanıcıların sosyal medyada boykota dair en çok kullandığı etiketler şu şekilde sıralanıyor:



#KotonBoykot 36.000+

#KotonluysakKeder 10.227+

#MekanaSendikaGeldi 7.100+

#kotonlularhakkınıarıyor 4.700+

#koton 2.100+

#ProtestoEdiyorum 1.500+

#HaksızlıkKOTONDA 600+



Paylaşımların Cinsiyet Dağılımı

Kadın: %41

Erkek: %59

Konuyla ilgili paylaşımların yapıldığı mecralar incelendiğinde, konuşmaların tamamına yakınının %99.6 ile Twitter’da, geri kalan %0.4’lük kısmın ise haber sitelerinde olduğu belirleniyor.

Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarında en çok öne çıkan konular Koton boykot, Koton işçileri, Mekana sendika geldi olurken; paylaşımlarda en sık kullandıkları kelimelerin ise AVM, boykot, sendikalı, tazminatsız, mücadele olduğu görülüyor.

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