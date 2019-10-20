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Korkutan Deprem Büyük Paniğe Neden Oldu!

Ajansların servis ettiği Son dakika bilgisine göre Van'da deprem oldu. Van'ın Muradiye ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, Van'ın Muradiye ilçesinde saat 09.53'te 4,0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini servis etti..

Korkutan Deprem Büyük Paniğe Neden Oldu!

Ajansların servis ettiği Son dakika bilgisine göre Van'da deprem oldu. Van'ın Muradiye ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, Van'ın Muradiye ilçesinde saat 09.53'te 4,0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini servis etti..

20 Ekim 2019 Pazar 10:43
Korkutan Deprem Büyük Paniğe Neden Oldu!

Van'da merkez üssü Muradiye ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hafif şekilde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü merkez Muradiye ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 09.53'te meydana geldi. Yerin 9,41 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede hafif şekilde hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü ilçenin Balaklı Mahallesi olarak açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
korkutan deprem büyük paniğe neden oldu
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