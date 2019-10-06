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Korkunç olay! ''2 buçuk aylık bebeği camdan aşağı attı''

Ankara'da bir çocuk, 2.5 aylık olan kardeşini evin camından aşağı attığı iddia edildi. Camdan aşağı atılan bebeğin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Korkunç olay! ''2 buçuk aylık bebeği camdan aşağı attı''

Ankara'da bir çocuk, 2.5 aylık olan kardeşini evin camından aşağı attığı iddia edildi. Camdan aşağı atılan bebeğin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

06 Ekim 2019 Pazar 15:31
Korkunç olay! ''2 buçuk aylık bebeği camdan aşağı attı''

Ankara’da ağabeyi tarafından evin camından aşağı atıldığı iddia edilen iki buçuk aylık bebek hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 03.00 sularında Ankara’nın Mamak ilçesi Mamak Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki Çakır A., bilinmeyen bir nedenle iki buçuk aylık kardeşi Çınar A.’yı binanın üçüncü katında bulunan dairelerinin camından aşağı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, iki buçuk aylık bebeği kaldırımda yaralı halde bularak hastaneye kaldırdı. Polis, ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Hastaneye kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gelerek, olayın yaşandığı evde ve binanın çevresinde incelemelerde bulundu.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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