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Korkunç görüntü! Genç kız 50 metrelik uçurumdan atladı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sevgilisinden ayrıldıktan sonra bunalıma giren 21 yaşındaki genç kız, 50 metrelik uçurumdan atladı. Ağır yaralanan kızın intihar girişimi, mobese kamerasına yansıdı.

Korkunç görüntü! Genç kız 50 metrelik uçurumdan atladı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sevgilisinden ayrıldıktan sonra bunalıma giren 21 yaşındaki genç kız, 50 metrelik uçurumdan atladı. Ağır yaralanan kızın intihar girişimi, mobese kamerasına yansıdı.

21 Kasım 2019 Perşembe 11:14
Korkunç görüntü! Genç kız 50 metrelik uçurumdan atladı

Olay, dün öğle saatlerinde Mudanya ilçesi Yıldıztepe mevkisinde meydana geldi. Bir süre önce sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği öne sürülen Aylin T., otomobili ile Yıldıztepe uçurumuna geldi. Bir süre manzarayı seyreden Aylin T., daha sonra koşarak kendisini yaklaşık 50 metre yüksekteki uçurumdan denize bıraktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botlarla denize açılan ekipler, Aylin T.'yi kısa sürede buldu. Yaralı olarak karaya çıkartılan Aylin T., Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aylin T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Aylin T.'nin intihar girişiminde bulunduğu anlar ise mobese kamerasına yansıdı. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

DHA

Son Güncelleme: 21.11.2019 11:21
Anahtar Kelimeler:
MudanyaIntihar GirişimiBursa
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