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Korkunç gerçek canlı yayında ortaya çıktı!

Esra Erol'un sunduğu Esra Erol programında genç bir kızın hayatı kurtuldu. Kızını 10 bin TL'ye satttığı iddia edilen stüdyodaki baba canlı yayında gözaltına alındı.

Korkunç gerçek canlı yayında ortaya çıktı!

Esra Erol'un sunduğu Esra Erol programında genç bir kızın hayatı kurtuldu. Kızını 10 bin TL'ye satttığı iddia edilen stüdyodaki baba canlı yayında gözaltına alındı.

24 Eylül 2019 Salı 06:30
Korkunç gerçek canlı yayında ortaya çıktı!

Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da programında bir genç kızın hayatı kurtuldu.

65 yaşındaki Nail Kurt, Esra Erol’un programına başvurarak yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia etti. 2015 yılında açtığı mahkeme ile kızı Ceylan’ın kısıtlanması talebinde bulunarak vasisi olan Nail Kurt'un canlı yayına çıktığı ilk gün ihbarlar değerlendirildi.

TELEFON YAĞDI

Bugünkü yayında ise yüzlerce ihbar alan Esra Erol'un programına İzmir’in Kemalpaşa ilçesi, Manisa’nın Turgutlu ilçesi ve Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinden sayısız telefon geldi.

Yayına bağlanan kişiler, baba Nail Kurt’un engelli olan kızı Ceylan'ı yıllardır yaşlı erkeklerle tanıştırdığını ve onlarla birlikte olmaya zorladığını iddia etti.

CANLI YAYINDA GÖZALTI

65 yaşındaki Hulusi Boncuk isimli şahıs, kızı yaşında olan Ceylan ile bir dönem birlikte olduğunu ve bunun karşılığında baba Nail Kurt’a 10 bin lira para verdiğini itiraf etti. Esra Erol’da programını ihbar kabul eden emniyet yetkilileri hemen harekete geçerek, baba Nail Kurt’u kızını para karşılığı sattığı iddiasıyla canlı yayında gözaltına aldı. Gergin anların yaşandığı stüdyoda babanın gözaltına alınmasıyla beraber stüdyoda bulunan yüzlerce seyirci Esra Erol’u ayakta alkışladı.

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korkunç gerçek canlı yayında ortaya çıktı
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