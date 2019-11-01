Köpeğe işkence vahşetinde 3 kişi açığa alındı ! İşte o köpeğin son hali

Bulanık Belediyesi personelinin bir sokak köpeğine eziyet ederken çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Olayın ardından Muş Valiliği harekete geçti. Valilik tarafından, adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu. Bulanık Belediye Başkanı HDP'li Adnan Topçu ise yaptığı yazılı açıklamada, ilgili personel ile ilgili idari ve yasal işlemler başlatıldığını duyurdu.

Sosyal paylaşım hesaplarından Bulanık Belediyesi'ne tepkiler devam edince belediye tarafından ikinci bir yazılı açıklamada yapıldı. 1'i veteriner, 2'si temizlik işçisi olmak üzere 3 personelin açığa alındığına vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal medyaya yansıyan ve bununla beraber belediyemize yöneltilen şikayetlerden dolayı ne kadar üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Olayın personeller tarafından bize aktarılan süreci, bir vatandaşın şikayeti üzerine, evlerine uyuz olmuş bir köpeğin girdiği bilgisi ile belediyenin veteriner hekimi ve yanındaki personeller ile gittiği ve o esnada bu olayların yaşandığı, köpeğin aşı vurulduktan sonra salıverildiği bilgisidir. Belediye personelleri köpeğin bulunması için gerekli çalışmalarını sürdürüyor. Belirtmek isteriz ki; bu yaşanan olayı asla savunmuyoruz. Parti politikamızda da bu açıkça belirtilmiş, insani olarak bakış açımızda da bu tarz yaklaşımları asla kabul etmiyoruz. Üzerinde hassasiyet ile durduğumuz ve duracağımız bu konuda haberdar olduğumuz andan itibaren gerekeni yaptık ve olaya dahil olan 3 personele belediyemizce soruşturma açılmış ve görevlerinden açığa alınmışlardır. Bu tarz olayların bir daha yaşanmaması adına elimizden geleni yapacağımızı tüm kamuoyuna belirtmek isteriz. İdari sürecin takibi ve sonuçlandırılması için işin takibinde kalacağız. Gelişmeleri kamuoyunda paylaşmaya devam edeceğiz."

KÖPEK KORUMA ALTINA ALINDI

Muş'un Bulanık ilçesinde belediye personeli tarafından eziyet edilen sokak köpeği bulundu. Köpeğin tedavi edilmek üzere koruma altına alındığını belirten Bulanık'ın HDP'li Belediye Başkanı Adnan Topçu, yaşananları tasvip etmediklerini söyledi. Hayvan haklarına saygılı olduklarını belirten Belediye Başkanı Topçu, "Ancak, bizim için çok ciddi sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıldı, linç edilmeye çalışıldık. Biz kesinlikle bu konuyu tasvip etmediğimizi ve tasvip etmeyeceğimizi de belirttik. Vatandaşın talebi üzerine ‘hasta ve uyuz olan bir köpeğin evlerinde olduğu’ ihbarı üzerine belediye personeli bizim de haberimiz olmadan olay mahalline gitmiş. İlk önce köpeği tedavi etmek amacıyla almaya çalışmışlar. Ancak talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldık ve bu konuyla ilgili zaman zamanda açıklamalarda bulunduk" dedi.

İğne ile öldürülmeye çalışıldığı ileri sürülen köpeğin bulunduğunu aktaran Başkan Topçu, "Bazı açıklamalarda köpeğin iğne ile öldürülmeye çalışıldığı, sonrasında kafasında küreklen vurdurularak öldürülmeye çalışıldığı ve daha sonrada silah kullanılarak köpek öldürüldüğü ileri sürüldü. Bu açıklamalar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır. Biz bunları kabul etmiyoruz. Belediyenin bütün çalışmaları, çabaları doğrultusunda hasta köpek bulundu. Şuanda da tedavi edilmek üzere koruma altına alınmıştır. Belediyemiz bu konuda kesinlikle bu olayın üzerinde duracaktır. Bu işle ilgili olan kişiler açığa alınmıştır ve haklarında da yasal işlemler başlatılmıştır. Bununda takipçisi olacağız. Bir daha bu tür olayların, bu gibi vakaların oluşmaması için, gelişmemesi için gerekli hassasiyeti de göstereceğiz" diye konuştu.

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DHA