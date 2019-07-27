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Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen zanlı yakalandı

Antalya'da bir kişi, sokakta köpeğe cinsel saldırıda bulunurken yoldan geçen kişi tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polisin yakaladığı şüpheli, savcılığa sevk edildi.

Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen zanlı yakalandı

Antalya'da bir kişi, sokakta köpeğe cinsel saldırıda bulunurken yoldan geçen kişi tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polisin yakaladığı şüpheli, savcılığa sevk edildi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:25
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen zanlı yakalandı

Aksu ilçesi Kundu turizm bölgesinde geçen perşembe günü kimliği açıklanmayan bir kişi, iki servis minibüsünün arasında sokak köpeğine cinsel saldırıda bulunurken sokaktan geçen bir kişi durumu fark etti ve cep telefonuna kaydetti. 

Görüntünün sosyal medyada yayınlanması üzerine Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Kısa sürede kimliği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan işlem yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi.

BARO SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı ve avukat Alev Ersan, Kundu bölgesinde yaşandığı belirtilen olayla ilgili şahsın kimlik bilgilerini alır almaz suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Suçlu psikolojisi incelenirken psikopatların, hayvan, çocuk ve kadın sıralamasını izlediğinin tespit edildiğini belirten Av. Alev Ersan, şunları kaydetti:

"Canilerin, suç eğilimi bulunan bireylerin yolunun hayvanlara yönelik şiddetten geçtiği yıllardır biliniyor. FBI, 2016 başından itibaren hayvanlara eziyet edenleri de 'potansiyel suçlu' veri tabanına 'resmen' işlemeye başladı. Tıpkı kundakçılar, cinsel istismarcılar gibi kayıt altına alıyor ve takip ediyor. Sicillerine de işleniyor bu davranış bozukluğu ve bir nevi 'sabıka kaydı' oluşturuluyor. Bu açıklamalar ışığında bakıldığında en öncelikli ve en gerekli olanın hayvana şiddetin de, Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamına alınması ve hayvana şiddet uygulayanların da insana şiddet uygulayanlarla benzer cezalar almaları gerektiği, bu cezaların sicillerine işlenmesi olduğu açık ve nettir. Toplum güvenliği açısından, her şeyden önce hayvana karşı her türlü şiddetin TCK kapsamına alınması gerekmektedir. Bu yapılmadan etkin bir hayvan haklarından ve dolayısıyla güvenli bir toplumdan bahsetmemiz de mümkün olamayacaktır."

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