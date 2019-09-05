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Köpeğe ateş ederken kuzenini öldürdü

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde ağaçların arasındaki köpeğe ateş etmek isteyen bir şahıs, yanlışlıkla 18 yaşındaki amcasının kızını vurdu. Genç kız hastanede hayatını kaybetti.

Köpeğe ateş ederken kuzenini öldürdü

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde ağaçların arasındaki köpeğe ateş etmek isteyen bir şahıs, yanlışlıkla 18 yaşındaki amcasının kızını vurdu. Genç kız hastanede hayatını kaybetti.

05 Eylül 2019 Perşembe 20:26
Köpeğe ateş ederken kuzenini öldürdü

Olay, Sivrice ilçesi Kültür Mahallesi Küme Evlerindeki bir bahçede meydana geldi. İddiaya göre, Ö.S.B. (35), bahçede ağaçların için de köpek olduğunu düşünerek ruhsatız tabancasıyla ateş etti. Kurşun o sırada bahçede bulunan amcasının kızı Aysun B.’ye (18) isabet etti.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kız, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Genç kız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Şüpheli kuzen ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancada ele geçirildi.

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