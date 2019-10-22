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Konya'da otobüs duraklarına asılan afişler tartışma yarattı

Milli Görüş'ün gençlik kolu Anadolu Gençlik Derneği’nin Konya astığı 'Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin' ifadesinin yer aldığı afişler büyük tepkiye neden oldu. Afişler kaldırıldı yerine Türk bayrakları asıldı.

Konya'da otobüs duraklarına asılan afişler tartışma yarattı

Milli Görüş'ün gençlik kolu Anadolu Gençlik Derneği’nin Konya astığı 'Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin' ifadesinin yer aldığı afişler büyük tepkiye neden oldu. Afişler kaldırıldı yerine Türk bayrakları asıldı.

22 Ekim 2019 Salı 14:21
Konya'da otobüs duraklarına asılan afişler tartışma yarattı

Kan ve Haç figürleriyle Yahudileri hedef gösteren afişler üzerinde Maide Suresi 51. Ayet’ten, Konya Büyükşehir Belediyesi reklam panolarına "Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin.  Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez" ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

Yahudi cemaatinin yayın organı Şalom yazarı Karel Valansi de afişlere tepki gösterdi.

Odatv'nin haberine göre, Valansi, “Fotoğraf Konya’dan Bu afişleri asarak amacınız nedir? Hedef gösterdiğiniz kişilere yönelik bir saldırı olduğunda sorumluluğunu da üstleniyor musunuz? Yaptığınız bu harcamayı hayır işlerine neden yönlendirmediniz? Nefret söyleminin cezası ne zaman gelecek?” diye yazdı.

AFİŞLER KALKTI BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: İHALEYİ ALAN ŞİRKET TARAFINDAN KİRAYA VERİLMİŞ

Habertürk’ten Esra Boğazlıyan’ın haberine göre, tepkilerin ardından afişler kaldırıldı. Yerlerine Türk bayrağı asıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Panoları kiraya veren belediye değil, ihaleyi alan şirket tarafından kiraya verilmiş. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda değil" dedi.

Konya'daki otobüs duraklarının panolarını kiralayan Anadolu Açıkhava Reklamcılık şirketinin yetkilileri, şunları söyledi:

"Afişler asıldıktan sonra görevli arkadaşlarımızın uyarılarıyla toplatmaya başladık. Tepkiler üzerine değil zaten biz fark edip kaldırdık. Dün gece itibariyle de tamamı kaldırıldı. O afişlerin yerine Türk bayrağı asılacak."

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