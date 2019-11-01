''Konuşsam Erdoğan görevden alır''

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanı Kazım Yücel, AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni Çağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberine göre Yücel, kentin farklı noktalarındaki imar düzenlemelerine ve akaryakıt alanı oluşturmak için verilen çabalara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatay mimari çağrısına rağmen Kayseri'de dikey mimari uygulamalarının ısrarla devam ettirildiğini belirten Yücel, "Yaşananları cumhurbaşkanına anlatsam Memduh Büyükkılıç'ı görevden alır" şeklinde konuştu.

"BORÇ İÇİN YEŞİL ALANLARI AKARYAKIT İSTASYONU YAPIYOR"

AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin borç içerisinde olduğunu vurgulayan Yücel, borçları ödemek için yeşil alanların akaryakıt istasyonu olarak planlanmaya çalışıldığını ifade etti.

"KONUŞURSAM BAŞKAN GÖREVDEN ALINIR"

AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın borçtan kurtulmak için bu uygulamaları gerçekleştirmeye çalıştığını belirten Yücel, mimari uygulamaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatay mimarı taleplerinin aksine dikey yapıldığını söyledi.

Yücel, "Sayın Cumhurbaşkanı bizim mecliste oturuyor olsa itiraz eder. Eğer birebir görüşme şansım olsa derdimi anlatsam, sayın Memduh Büyükkılıç'ı görevden alır bunlardan dolayı" ifadelerini kullandı.

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