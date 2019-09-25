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KONDA'nın araştırmasına göre 'Hayallerim için ülkemden vazgeçerim' diyenlerin oranı yüzde 63

KONDA tarafından yapılan araştırmaya göre, "Hayallerinizi gerçekleştirebilmek için bir şeyden vazgeçmeniz gerekseydi aşağıdakilerden hangisinden vazgeçerdiniz?” sorusuna "Ülkem" yanıtını verenlerin oranı yüzde 63 oldu.

KONDA'nın araştırmasına göre 'Hayallerim için ülkemden vazgeçerim' diyenlerin oranı yüzde 63

KONDA tarafından yapılan araştırmaya göre, "Hayallerinizi gerçekleştirebilmek için bir şeyden vazgeçmeniz gerekseydi aşağıdakilerden hangisinden vazgeçerdiniz?” sorusuna "Ülkem" yanıtını verenlerin oranı yüzde 63 oldu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 17:33
KONDA'nın araştırmasına göre 'Hayallerim için ülkemden vazgeçerim' diyenlerin oranı yüzde 63

KONDA Barometresi 2018 Yıllık Raporu’nun interaktif modülü olan TR2018_MATRİS’te yer alan bilgilere göre, “Hayallerinizi gerçekleştirebilmek için bir şeyden vazgeçmeniz gerekseydi aşağıdakilerden hangisinden vazgeçerdiniz?” sorusunu katılımcıların yüzde 63’ü 'ülkem', yüzde 26’sı 'ailem', yüzde 11’i ise 'dinim' diye yanıtladı.

T24'te yer alan habere göre, hayalleri için bir şeyden vazgeçmesi gerekmesi halinde tercihinin Türkiye’den yana olacağını en çok söyleyen grup yüzde 75’le alt gelirli yaşlılar oldu. Gelir durumu göz önüne alınmaksızın değerlendirildiğinde ise yaşlıların yüzde 59’u “ülkem” cevabını verdi; gençlerde bu oran yüzde 62’ye, orta yaşlılarda ise yüzde 67’ye çıktı.

Cevaba eğitim durumuna göre bakıldığında ise lisealtı eğitim alanların yüzde 66’sı, lise eğitimlileri yüzde 61’i, üniversite mezunlarının yüzde 58’i hayalleri için ülkesinden vazgeçebileceğini söyledi.

‘Modern’ olarak nitelendirilen katılımcı grubu, hayalleri için ülkesinden vazgeçenler arasında en düşük orana sahip oldu. Modernlerin yüzde 58’i hayalleri için ülkesinden vazgeçebileceğini söylerken; geleneksel muhafazakarlarda bu oran yüzde 66’ya, dindar muhafazakarlarda yüzde 63’e çıktı. Gelir grubuna göre soruya ‘ülkem’ cevabı verenlerin oranı şöyle oldu:

  • Alt gelir: Yüzde 69
  • Alt orta: Yüzde 65
  • Yeni orta: Yüzde 58
  • Üst gelir: Yüzde 60

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 25.09.2019 17:37
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