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Komutandan aşçı ere yemek dayağı

Eskişehir 1'nci Ana Jet Üs Komutanlığı er yemekhanesinde, aşçı olarak çalışan Adem Asil, sorumlu astsubay H.Ş.'nin, mantının zamanında yapılmamasından dolayı kendisini darp ettiğini iddia etti. 3 gün iş göremezlik raporu verilen Asil, astsubay hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Komutandan aşçı ere yemek dayağı

Eskişehir 1'nci Ana Jet Üs Komutanlığı er yemekhanesinde, aşçı olarak çalışan Adem Asil, sorumlu astsubay H.Ş.'nin, mantının zamanında yapılmamasından dolayı kendisini darp ettiğini iddia etti. 3 gün iş göremezlik raporu verilen Asil, astsubay hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

28 Mayıs 2019 Salı 15:05
Komutandan aşçı ere yemek dayağı

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre, olay 25 Mayıs günü Eskişehir 1’nci Ana Jet Üs Komutanlığı er yemekhanesinde yaşandı. Er yemekhanesinden sorumlu astsubay H.Ş ile aşçı olarak çalışan sivil memur Adem Asil arasında ‘mantının zamanında yapılmaması' üzerine tartışma çıktı.

İddiaya göre; aşçıya önce sözlü tepki gösteren astsubay H.Ş. daha sonra yetkililerin gözü önünde Asil'i darp etti. Aldığı darbeler sonucu aşçı Adem Asil'in gözünde morluklar, burnunda şişkinlik oluştu. Asil'e 3 gün iş göremezlik raporu verildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Büro Memur Sen İl Başkanı Ali Selim Aktaş, saldırıyı kınayarak savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Aktaş, sendika olarak olayın takipçisi olacaklarını ifade ederek, “Askeriye bizim peygamber ocağımızdır. Mübarek ramazan ayında evindeki çocuklarına helal lokma götürmek için çalışan kamu çalışanımıza böyle bir durumun üst komutanlığında mesai saatlerinde ve göz göre göre ceyran etmesinden üzüntü ve hicap duyuyoruz. Sorumlular hakkında gerekli disiplin işlemlerin 1'nci Ana Jet Üst Komutanımız Hava Pilot Tuğgeneral Ali Özmen tarafından yapılacağına inanıyoruz. Ve konunun takipçisi olacağız” dedi.

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komutandan aşçı ere yemek dayağı
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