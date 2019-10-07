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'Kol saati' yerine yapılacak Atatürk anıtının masraflarını Ankara Barosu üstlendi

Ankara Barosu avukatları, TBMM Kavşağı'na 'kol saati' heykelinin yerine yapılacağı açıklanan Atatürk'ün Ankara'ya gelişini temsil eden anıtın masraflarını karşılamaya talip oldu.

'Kol saati' yerine yapılacak Atatürk anıtının masraflarını Ankara Barosu üstlendi

Ankara Barosu avukatları, TBMM Kavşağı'na 'kol saati' heykelinin yerine yapılacağı açıklanan Atatürk'ün Ankara'ya gelişini temsil eden anıtın masraflarını karşılamaya talip oldu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 17:36
'Kol saati' yerine yapılacak Atatürk anıtının masraflarını Ankara Barosu üstlendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TBMM Kavşağı'na selefi İbrahim Melih Gökçek tarafından yaptırılan ‘kol saati’ heykelinin yerine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişini temsil eden bir anıt yapılacağını duyurdu.

Bunun üzerine Ankara Barosu resmi twitter hesabından söz konusu anıtın masraflarının Ankara Barosu’na kayıtlı avukatlar tarafından karşılanacağını açıkladı.

Ankara Barosu’nun resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Barosu Avukatları olarak Ankaramıza yakışacak olan bu anlamlı projenin masraflarını üstlendiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarının anısını ve kazanımlarını yaşatmayı kendimize borç biliriz. Projenin masrafları baro bütçesinden değil kısa zaman sonra yöntemi açıklanacak baromuz üyesi meslektaşlarımızın katkısına açık bağış kampanyası ile karşılanacaktır."

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.10.2019 17:38
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