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Kocaeli'de marketten 40 bin TL'lik sigara ve kuru yemiş çalan 3 şahıs yakalandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kapısını kırdıkları marketten 40 bin TL değerinde sigara ve kuru yemiş çalan yabancı uyruklu 3 şahıstan 1'i tutuklandı.

Kocaeli'de marketten 40 bin TL'lik sigara ve kuru yemiş çalan 3 şahıs yakalandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kapısını kırdıkları marketten 40 bin TL değerinde sigara ve kuru yemiş çalan yabancı uyruklu 3 şahıstan 1'i tutuklandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 04:56
Kocaeli'de marketten 40 bin TL'lik sigara ve kuru yemiş çalan 3 şahıs yakalandı

Olay, 27 Ağustos gecesi saat 04.00 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Maşukiye mevkisinde bulunan bir markette meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile marketin önüne gelen 4 kişi, zorlayarak kırdıkları kapıdan markete girerek 40 bin TL değerinde sigara ve kuru yemiş çaldı.

Çaldıkları ürünleri araca yükleyen hırsızlar, geldikleri araç ile uzaklaşarak gözden kayboldu. Sabah saatlerinde iş yerine gelen işletmecilerin durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

KOCAELİ'DE ÇALDILAR, SAKARYA'DA YAKALANDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasından hırsızların kullandığı aracı belirledi.

Aracın izini süren ekipler şahısların kimliklerini ve Sakarya’nın Sapanca ilçesine gittiklerini tespit etti. Belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, Gürcistan uyruklu 31 yaşındaki G.O., 27 yaşındaki D.B. ve 31 yaşındaki B.T. adlı 3 şahsı gözaltına aldı.

Şüphelilerden G.O. sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edilirken Kocaeli Adliyesine sevk edilen B.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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