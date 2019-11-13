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Kobi’lerin siber güvenlik için Çok para harcamasına gerek yok!

KOBİ’ler için şirketlerinin siber güvenliklerini güvence altına almak göz korkutucu bir görev olabiliyor. Ayrıca, iyi bir siber güvenlik önlemi almaya çalışmanın zor ve pahalı olduğunu düşünen birçok KOBİ bulunuyor. Ancak KOBİ’lerin verilerini ve ağlarını uygun bütçeyle de koruyabileceğini belirten Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun’a göre, uygun bütçeli siber güvenlik için dikkat edilmesi gereken 5 önemli faktör bulunuyor.

Kobi’lerin siber güvenlik için Çok para harcamasına gerek yok!

KOBİ’ler için şirketlerinin siber güvenliklerini güvence altına almak göz korkutucu bir görev olabiliyor. Ayrıca, iyi bir siber güvenlik önlemi almaya çalışmanın zor ve pahalı olduğunu düşünen birçok KOBİ bulunuyor. Ancak KOBİ’lerin verilerini ve ağlarını uygun bütçeyle de koruyabileceğini belirten Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun’a göre, uygun bütçeli siber güvenlik için dikkat edilmesi gereken 5 önemli faktör bulunuyor.

13 Kasım 2019 Çarşamba 09:25
Kobi’lerin siber güvenlik için Çok para harcamasına gerek yok!

KOBİ’lerin siber güvenliklerini ele almakta tereddüt etmelerinin birçok nedeni bulunuyor. Bir kısmı hala siber güvenliğe ihtiyaç duydukları konusunda ikna olmamışken, bir kısmı da güvenlik önlemlerine ayrılması gereken bütçeleri karşılamak istemiyor. KOBİ’lerin sağlam bir güvenlik sistemi oluşturmak için hazır kaynak veya uzmanlığa sahip olmadığına dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, KOBİ'lerin ağlarını ve verilerini uygun maliyetlerle koruyabilmeleri için dikkat etmeleri gereken noktaların olduğunu belirtiyor.

İşte KOBİ’lerin bütçelerini sarsmadan siber güvenliklerini güvence altına alabilecekleri 5 önemli faktör.

1. Çalışanlarınızı siber güvenlik hakkında bilinçlendirin. Her KOBİ'nin güvenlik duvarları, antivirüs yazılımı, veri yedeklemeleri gibi konuşlandırması gereken güvenlik temelleri olsa da bu yeterli değildir. Temel bilgiler, günümüzün daha karmaşık saldırılarını kapsamazken, şirketler için en büyük risk grubunu oluşturan şirket ağına erişen çalışanları da karşılamıyor. Siber güvenlikteki zayıf halka olan çalışanların şirketin siber güvenlik refahını sahiplenmeleri için bilinçlenmesi gerekiyor. Örneğin KOBİ’lerin çalışanlarına, kimlik avı e-postasının neye benzediğini ve gerçek bir e-postadan farkını öğretmesi gerekiyor. Bağlantıyı tıklarlarsa veya bilinmeyen bir göndericiden bir ek açarlarsa, olabilecekleri bilmeleri gerekiyor.

2. Yedekleme çözümlerinize daha fazla dikkat edin. Şirketler için verilerin yedeğinin alınması önemli bir durum teşkil ediyor. Ancak yedeklenen verilerin nerede tutulduğu ise daha önemli bir konu. Yedeklenen verilerin şirketlerin aynı sunucularında yer alması, KOBİ’lerin yedekledikleri veriler konusunda düştükleri en büyük hata. Etkin dosyalarla yedeklenen verilerin aynı sunucuda depolanmaması gerekirken, özellikle fidye yazılımlarına karşı yedeklenen verilerin online bir ortamda saklanmaması da gerekiyor.

3. Fazla yetkilendirmeleri ortadan kaldırın. KOBİ’lerin yönetim kontrollerinde çok sayıda yönetici olabiliyor. Sistemlere sağlanan çok fazla erişim, beraberinde bir hata veya güvenlik olayını da getiriyor. KOBİ güvenliğini artırmanın kolay bir diğer yolu da, kimin yönetici erişimine sahip olduğunu ve bu erişimin gerekli olup olmadığını tespit etmekten oluşuyor. Sorumluluğu altında olmayan paneller için çalışanlara yönetici erişimini kaldırmanız birçok tehdidi ortadan kaldırıyor.

4. Mevcut sistemlerinizi güncelleyin. Daha verimli olacak yeni nesil güvenlik duvarlarını kullanarak mevcut sistemlerinizin şirketinize yansıtacağı zararları ortadan kaldırabilirsiniz. Neyin engellendiğini ya da erişimine izin verildiğini bilmenizi sağlayan, ihtiyacınız olan içeriği ve dosyaları kaçırdığınızdan endişe etmeden kötü amaçlı web sitelerini ve “.exe” dosyalarını engelleyebilen güvenlik duvarlarına sahip olmanız gerekiyor.

5. Şirketinizi denetlemeyi unutmayın. KOBİ’lerin siber güvenliklerini test etmeleri dahilinde potansiyel risk ve tehditlere önceden müdahale etmesi daha da kolaylaşıyor. Bunun için güvenlik duvarı kayıtlarını ve not yönlendirici anahtarlarını kontrol etmek adına çalışanların eğitilmesi gerekiyor. Şirketteki herkes, şüpheli bir şeyi belgeleme ve raporlama konusunda daha iyi olmaya teşvik edilmelidir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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kobi lerin siber güvenlik çok para harcamasına gerek yok
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