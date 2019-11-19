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Kızını istismardan yargılanan medya patronu Oflaz'ın hapis cezası onandı

Yıllarca öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan medya patronu Fatih Oflaz'ın hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onandı.

Kızını istismardan yargılanan medya patronu Oflaz'ın hapis cezası onandı

Yıllarca öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan medya patronu Fatih Oflaz'ın hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onandı.

19 Kasım 2019 Salı 12:42
Kızını istismardan yargılanan medya patronu Oflaz'ın hapis cezası onandı

Medya patronu Fatih Oflaz'ın kızını istismar ettiği için sanık olarak yargılandığı dava dosyasında son karar çıktı. Oflaz 18 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Hükümle beraber tutuklama kararı verilmeyen Oflaz'ın yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Habertürk'ten Arzu Kaya’nın haberine göre, hükmün ardından Oflaz’ın avukatları beraat etmesi gerektiğini ileri sürerken, mağdur taraf ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise cezayı az bularak karara itiraz etti.

Yurt dışına kaçan Oflaz hakkında tutuklama da talep etti. Dosya bir üst mahkeme olan istinaf mahkemesine geldi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi dosyayı inceledi. Yerel mahkemenin verdiği kararında usul ve yasaya herhangi bir aykırılık bulunmadığını belirterek dosyadaki kararını verdi. İstinaf mahkemesi itirazları inceledi ve Oflaz hakkındaki 18 yıl 9 aylık hapis cezasını onadı. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Yurt DışıMahkemeHapis CezasıCinsel IstismarFatih Oflaz
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