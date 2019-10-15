Kızına işkence yapan baba ile kızına dava!

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, Taksim'de 19 yaşındaki kızı Tuğba A'ya işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan Muzaffer A. hakkında "Altsoya kasten yaralama suçu'ndan iddianame düzenlendi.

İşkence mağduru kızı Tuğba A'ya da "Üstsoya karşı kasten yaralama suçu'ndan" dava açıldı.

İddianamede, baba ve kızın doktor raporlarına yer verildi. Dosyada her iki tarafın da birbirlerini yaraladıkları anlatıldı.

Taksim Tarlabaşı’nda 19 yaşındaki kızı Tuğba A.’ya şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan baba Muzaffer A., polis ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

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