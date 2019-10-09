kızına işkence yapan baba gözaltına alındı

Sosyal medyada bugün paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, baba hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

19 yaşındaki kıza öz babası işkence yapıyor. Anne yatalak. Hepsi bir psikopatın elinde. Olayın doğruluğunu teyit ettim. Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım. Yer: Taksim / Tarlabaşı

Elimde resmi evraklar da var. pic.twitter.com/l3RCBuat9P — Melike (@melikerk) October 8, 2019