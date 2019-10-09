kızına işkence yapan baba gözaltına alındı

Sosyal medyada bugün paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, baba hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
19 yaşındaki kıza öz babası işkence yapıyor. Anne yatalak. Hepsi bir psikopatın elinde. Olayın doğruluğunu teyit ettim. Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım. Yer: Taksim / Tarlabaşı— Melike (@melikerk) October 8, 2019
Elimde resmi evraklar da var. pic.twitter.com/l3RCBuat9P
Kızımıza ulaştık.. Maalesef baba tarafından Tuğba’ya daha kötü davranışlar söz konusu :(— Haluk Levent (@haluklevent) October 8, 2019
Sevgili @av_turgayozcan her türlü hukuki durumlarla ilgilenecektir. Kızımızın sağlık ve geçinme-barınma sorunlarını çözeceğiz.. pic.twitter.com/bTsXoClxX7