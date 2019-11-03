Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Kızılay personel alımı başvuru ekranı aracılığıyla bünyesine yeni personeller almaya devam ediyor. Özellikle Başkent Ankara ve ülkenin güney bölgesinde gerçekleştirilecek olan Kızılay personel alımı için müracaatlar, kurumun açtığı resmi internet site üzerinden yapılabilecek. Peki, Kızılay personel alımı başvurusu hangi pozisyonlar için yapılabilecek? İşte, Kızılay personel alımı için açık pozisyonlar;

Pozisyon Şehir - Ülke Yayın Tarihi International Policies and Cooperations Senior Specialist (IR2019) Ankara 30.10.2019 Finans Asistanı (TMRSH20) 30.10.2019 Sağlık Uzmanı (SU - 2019/10) Gaziantep 30.10.2019 Ruh Sağlığı Hemşiresi (TMRSH19) Adana,Kahramanmaraş,Kayseri 30.10.2019 İlk Yardım Eğitimcisi (İYE2019) Ankara 30.10.2019 Veri Doğrulama Uzmanı (VDU022019) Ankara 15.10.2019 Gençlik Çalışanı (GÇ092018) Türkiye 15.10.2019 Çağrı Merkezi Operatörü (CMO072019) Gaziantep 15.10.2019 İletişim Asistanı (İA062019) Ankara 15.10.2019 Doktor (Doktor 2018) TURKIYE 30.09.2019 Program & Proje Uzmanı (PU022019) Kilis, Hatay, Urfa , Gaziantep 4.09.2019

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SAĞLIK UZMANI POZİSYONU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Yürütülmekte olan Suriye İnsani Yardım Operasyonu çerçevesinde, Toplum Merkezi bünyesinde yararlanıcıların temel sağlık takibini yapmak üzere " Sağlık Uzmanı " arayışımız bulunmaktadır.

Halk sağlığı konularında bilgi sahibi olmak ve bu konularda ihtiyaç tespitleri yaparak eğitimler vermek,

Çocukların genel sağlık kontrollerini ve rutin muayenelerini sağlamak,

Gerektiğinde tansiyon ölçülmesi, ilaç kullanımı, reçete ve diyetinin takibini sağlamak,

Bölgedeki genel sağlık problemlerine ilişkin düzenli raporlamalar yapmak.



Aranan nitelikler;

Üniversitelerin Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 4 yıllık Lisans bölümlerinden mezun,

Tercihen İngilizce ya da Arapça bilen,

Tercihen Pedagojik Formasyon eğitimi sertifikası olan,

Tercihen ilk yardım eğitmeni olan,

İletişim becerisi yüksek,

Duygusal kararlılık ve empati sahibi,

Ekip çalışmasına yatkın,

Planlama ve organizasyon yetkinliğine sahip,

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ya da proje süresince tecilli.

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