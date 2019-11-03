Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Kızılay personel alımı başvuru ekranı aracılığıyla bünyesine yeni personeller almaya devam ediyor. Özellikle Başkent Ankara ve ülkenin güney bölgesinde gerçekleştirilecek olan Kızılay personel alımı için müracaatlar, kurumun açtığı resmi internet site üzerinden yapılabilecek. Peki, Kızılay personel alımı başvurusu hangi pozisyonlar için yapılabilecek? İşte, Kızılay personel alımı için açık pozisyonlar;
|Pozisyon
|Şehir - Ülke
|Yayın Tarihi
|International Policies and Cooperations Senior Specialist (IR2019)
|Ankara
|30.10.2019
|Finans Asistanı (TMRSH20)
|30.10.2019
|Sağlık Uzmanı (SU - 2019/10)
|Gaziantep
|30.10.2019
|Ruh Sağlığı Hemşiresi (TMRSH19)
|Adana,Kahramanmaraş,Kayseri
|30.10.2019
|İlk Yardım Eğitimcisi (İYE2019)
|Ankara
|30.10.2019
|Veri Doğrulama Uzmanı (VDU022019)
|Ankara
|15.10.2019
|Gençlik Çalışanı (GÇ092018)
|Türkiye
|15.10.2019
|Çağrı Merkezi Operatörü (CMO072019)
|Gaziantep
|15.10.2019
|İletişim Asistanı (İA062019)
|Ankara
|15.10.2019
|Doktor (Doktor 2018)
|TURKIYE
|30.09.2019
|Program & Proje Uzmanı (PU022019)
|Kilis, Hatay, Urfa , Gaziantep
|4.09.2019
TÜM İLANLAR VE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
SAĞLIK UZMANI POZİSYONU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
Yürütülmekte olan Suriye İnsani Yardım Operasyonu çerçevesinde, Toplum Merkezi bünyesinde yararlanıcıların temel sağlık takibini yapmak üzere " Sağlık Uzmanı " arayışımız bulunmaktadır.
Halk sağlığı konularında bilgi sahibi olmak ve bu konularda ihtiyaç tespitleri yaparak eğitimler vermek,
Çocukların genel sağlık kontrollerini ve rutin muayenelerini sağlamak,
Gerektiğinde tansiyon ölçülmesi, ilaç kullanımı, reçete ve diyetinin takibini sağlamak,
Bölgedeki genel sağlık problemlerine ilişkin düzenli raporlamalar yapmak.
Aranan nitelikler;
Üniversitelerin Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 4 yıllık Lisans bölümlerinden mezun,
Tercihen İngilizce ya da Arapça bilen,
Tercihen Pedagojik Formasyon eğitimi sertifikası olan,
Tercihen ilk yardım eğitmeni olan,
İletişim becerisi yüksek,
Duygusal kararlılık ve empati sahibi,
Ekip çalışmasına yatkın,
Planlama ve organizasyon yetkinliğine sahip,
Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ya da proje süresince tecilli.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA