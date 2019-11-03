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Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
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Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Kızılay personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. Personel alımı yapılacağını resmi internet sitesi üzerinden duyuran Kızılay, alımların hangi illerde yapılacağını açıkladı. Peki, Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılabilecek? İşte, Kızılay için yayınlanan ilanlar ve aranan nitelikler hakkında bazı bilgiler

Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Kızılay personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. Personel alımı yapılacağını resmi internet sitesi üzerinden duyuran Kızılay, alımların hangi illerde yapılacağını açıkladı. Peki, Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılabilecek? İşte, Kızılay için yayınlanan ilanlar ve aranan nitelikler hakkında bazı bilgiler

03 Kasım 2019 Pazar 18:59
Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Kızılay personel alımı başvuru ekranı aracılığıyla bünyesine yeni personeller almaya devam ediyor. Özellikle Başkent Ankara ve ülkenin güney bölgesinde gerçekleştirilecek olan Kızılay personel alımı için müracaatlar, kurumun açtığı resmi internet site üzerinden yapılabilecek. Peki, Kızılay personel alımı başvurusu hangi pozisyonlar için yapılabilecek? İşte, Kızılay personel alımı için açık pozisyonlar;

Pozisyon Şehir - Ülke Yayın Tarihi
International Policies and Cooperations Senior Specialist (IR2019)  Ankara 30.10.2019
Finans Asistanı (TMRSH20)  30.10.2019
Sağlık Uzmanı (SU - 2019/10)  Gaziantep 30.10.2019
Ruh Sağlığı Hemşiresi (TMRSH19)  Adana,Kahramanmaraş,Kayseri 30.10.2019
İlk Yardım Eğitimcisi (İYE2019)  Ankara 30.10.2019
Veri Doğrulama Uzmanı (VDU022019)  Ankara 15.10.2019
Gençlik Çalışanı (GÇ092018)  Türkiye 15.10.2019
Çağrı Merkezi Operatörü (CMO072019)  Gaziantep 15.10.2019
İletişim Asistanı (İA062019)  Ankara 15.10.2019
Doktor (Doktor 2018)  TURKIYE 30.09.2019
Program & Proje Uzmanı (PU022019)  Kilis, Hatay, Urfa , Gaziantep 4.09.2019

TÜM İLANLAR VE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK UZMANI POZİSYONU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Yürütülmekte olan Suriye İnsani Yardım Operasyonu çerçevesinde, Toplum Merkezi bünyesinde yararlanıcıların temel sağlık takibini yapmak üzere " Sağlık Uzmanı " arayışımız bulunmaktadır.

Halk sağlığı konularında bilgi sahibi olmak ve bu konularda ihtiyaç tespitleri yaparak eğitimler vermek,

Çocukların genel sağlık kontrollerini ve rutin muayenelerini sağlamak,

Gerektiğinde tansiyon ölçülmesi, ilaç kullanımı, reçete ve diyetinin takibini sağlamak,

Bölgedeki genel sağlık problemlerine ilişkin düzenli raporlamalar yapmak.

Aranan nitelikler;

Üniversitelerin Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 4 yıllık Lisans bölümlerinden mezun,

Tercihen İngilizce ya da Arapça bilen,

Tercihen Pedagojik Formasyon eğitimi sertifikası olan,

Tercihen ilk yardım eğitmeni olan,

İletişim becerisi yüksek,

Duygusal kararlılık ve empati sahibi,

Ekip çalışmasına yatkın,

Planlama ve organizasyon yetkinliğine sahip,

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ya da proje süresince tecilli.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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kızılay personel alımı başvurusu nereden yapılır
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